Перемоги Путіну не бачити: в ОП озвучили прогноз на тлі виборів у США

За словами очільника ОПУ, у Зеленського хороші відносини і з Гарріс, і з Трампом.

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Чи "подарує" Путіну перемогу новий очільник США / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УІИАН

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Зеленський має хороші стосунки з кандидатами у президенти США

США не дозволять автократії перемогти демократію

Президент України Володимир Зеленський має хороші стосунки з кандидатом у президенти США від Демократичної партії Камалою Гарріс та кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом. Про це розповів чільник Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак в етері телемарафону.

Очільник ОПУ нагадав, що Володимир Зеленський демонстрував План перемоги кандидатам у президенти США.

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"Після участі в Нью-Йорку в засідання Генеральної асамблеї ООН президент представив план перемоги у Білому домі, в Конгресі одному кандидату - віцепрезидентці Камалі Гарріс. Після цього була зустріч у Нью-Йорку з Дональдом Трампом. Я знаю точно, я був присутній на всіх цих зустрічах, що у президента дуже гарні відносини й з Камалою Гарріс, і з Дональдом Трампом", - запевнив очільник ОП.

За його словами, після візиту до США, усі повернулись з впевненістю, що жоден майбутній президент не подарує Путіну перемогу.

"І жоден із президентів не буде готовий щось зробити таке, що похитне, насамперед, статус Америки, як лідера світового світу, як сильної країни, яка може дозволити автократії перемогти демократію", - підкреслив Єрмак.

Вибори в США / Інфографіка Главред

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Як раніше писав Главред, у вересні відбулися дебати між кандидатами в президенти Дональдом Трампом і Камалою Гарріс. Представники Республіканської та Демократичної партій висловилися про війну в Україні. Гарріс заявила про підтримку Києва, а Трамп двічі ухилився від прямої відповіді і сказав, що в інтересах Америки, щоб війна закінчилися.

Згідно з опитуванням, кандидат у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс випереджає республіканця Дональда Трампа в 4 штатах, які "коливаються".

Водночас керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак розповідав, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США не страшна для України, оскільки як демократи, так і республіканці хочуть досягти справедливого миру.

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