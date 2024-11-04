Перемоги Путіну не бачити: в ОП озвучили прогноз на тлі виборів у США

Основне:
- Зеленський має хороші стосунки з кандидатами у президенти США
- США не дозволять автократії перемогти демократію
Президент України Володимир Зеленський має хороші стосунки з кандидатом у президенти США від Демократичної партії Камалою Гарріс та кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом. Про це розповів чільник Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак в етері телемарафону.
Очільник ОПУ нагадав, що Володимир Зеленський демонстрував План перемоги кандидатам у президенти США.
"Після участі в Нью-Йорку в засідання Генеральної асамблеї ООН президент представив план перемоги у Білому домі, в Конгресі одному кандидату - віцепрезидентці Камалі Гарріс. Після цього була зустріч у Нью-Йорку з Дональдом Трампом. Я знаю точно, я був присутній на всіх цих зустрічах, що у президента дуже гарні відносини й з Камалою Гарріс, і з Дональдом Трампом", - запевнив очільник ОП.
За його словами, після візиту до США, усі повернулись з впевненістю, що жоден майбутній президент не подарує Путіну перемогу.
"І жоден із президентів не буде готовий щось зробити таке, що похитне, насамперед, статус Америки, як лідера світового світу, як сильної країни, яка може дозволити автократії перемогти демократію", - підкреслив Єрмак.
"Мирний план" Дональда Трампа
У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.
Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.
"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.
Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".
Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".
Вибори у США - новини за темою
Як раніше писав Главред, у вересні відбулися дебати між кандидатами в президенти Дональдом Трампом і Камалою Гарріс. Представники Республіканської та Демократичної партій висловилися про війну в Україні. Гарріс заявила про підтримку Києва, а Трамп двічі ухилився від прямої відповіді і сказав, що в інтересах Америки, щоб війна закінчилися.
Згідно з опитуванням, кандидат у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс випереджає республіканця Дональда Трампа в 4 штатах, які "коливаються".
Водночас керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак розповідав, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США не страшна для України, оскільки як демократи, так і республіканці хочуть досягти справедливого миру.
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