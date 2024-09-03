Норвегія посилює захист України з неба: уряд виділяє нову допомогу

Норвезький уряд вирішив виділити додаткову допомогу на посилення ППО і дронів для захисту України.

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Додаткові кошти будуть призначені для посилення ППО України / Колаж: Главред, фото: Bjørn Arild Gram, Генштаб ЗСУ, Командування Повітряних Сил ЗСУ

В уряді Норвегії оголосили про виділення додаткових 570 мільйонів крон, що еквівалентні більш ніж 48 мільйонам євро, до Міжнародного фонду для купівлі засобів протиповітряної оборони та дронів для України.

Як йдеться у повідомленні уряду, цей внесок Норвегії сприятиме захисту як і українського населення, так і важливих інфраструктурних об'єктів від атак країни-агресора Росії.

"Україна гостро потребує більше військового обладнання, щоб захистити себе від російської агресії. Разом з іншими країнами Норвегія зробить все можливе, щоб зробити свій внесок", – зазначив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам. відео дня

Норвегія виділила додаткові кошти у співпраці з Великою Британією, Нідерландами та Литвою, які є учасниками Міжнародного фонду для України. Це додатковий механізм фінансової підтримки, до якого долучені також Австралія, Данія, Ісландія, Нова Зеландія, Норвегія та Швеція.

Що таке Міжнародний фонд для України? Міжнародний фонд для України - це механізм фінансування, який використовує фінансові внески міжнародних партнерів для швидкої закупівлі пріоритетного військового обладнання для України. Об’єднуючи міжнародні ресурси для закупівлі обладнання для Збройних Сил України, фонд демонструє непохитну підтримку України і забезпечує безперервне постачання військової підтримки.

Посилення української ППО західними партнерами

Нагадаємо, нещодавно США оголосили про новий пакет допомоги Україні, до його переліку входили зокрема ракети для HIMARS і ППО.

Напередодні стало відомо, що Україна отримає західні системи протиповітряної оборони, зокрема американські комплекси Patriot, у найближчі місяці. Вони допоможуть захистити країну від ракетних та дронових атак РФ.

Раніше, під час саміту НАТО у Вашингтоні данська прем'єрка заявила, що Україні необхідно передати всі наявні на даний момент у Данії системи ППО.

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