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"Ніякий я не диктатор": Лукашенко в істериці вимагає від Заходу "вибачень"

Андрій Ганчук
7 липня 2023, 16:23 оновлено 7 липня, 17:09
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Самопроголошений глава Білорусі Лукашенко цинічно заявив, що, мовляв, "білоруський народ довірив йому владу", а сам він буцімто "не панує, а працює".
Лукашенко, війська Білорусі
Ніякий я не диктатор, а якщо і диктатор, то не останній - Лукашенко / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, voentv.mil.by

Невизнаний цивілізованим світом "президент" Білорусі Олександр Лукашенко образився на те, що його називають "останнім диктатором Європи". Мовляв, західний світ за це "повинен перед ним вибачитися". За словами Лукашенка, він або зовсім не диктатор, або диктатор, але не останній.

Як повідомляють білоруські пропагандисти Белта, білоруському "керівнику" не подобається, коли його називають "останнім диктатором".

"Що стосується останнього диктатора Європи, Ви повинні вже вибачитися переді мною. Ви вже відійшли від цього визначення. Ніякий я не диктатор, а якщо і диктатор, то не останній", - сказав Лукашенко.

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Крім того, глава РБ цинічно додав, що владу йому нібито "довірив народ", а сам він, мовляв, "працює, а не панує".

"Якщо ви думаєте, що, перебуваючи при цій владі, я щось надмірне отримав, і отримав взагалі, ви помиляєтеся. Нічого подібного. Я працюю на великій, високій посаді, яку мені довірив народ. Працюю. А не володарюю", - додав білоруський "глава держави".

Також він уточнив, що нібито думає не про президентські вибори в Білорусі, а про "майбутнє після його влади".

"Я поки що про президентські вибори навіть не замислювався. Чесно. І не планував. Тільки в плані міркувань: а що буде після мене? Тільки в цьому ключі. А так я абсолютно нічого не планував", - підкреслив Олександр Лукашенко.

Раньше Олександр Лукашенко заявив, що не знає, де знаходяться бойовики ПВК Вагнер і їхній ватажок Євген Пригожин. За словами Лукашенка, питання про те, чи буде розміщене угруповання Вагнер у Білорусі, вирішує не Мінськ, а Москва.

Координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков вважає, що Лукашенко не зможе довго протриматися при владі. Проте, на його думку, Пригожин здатен відібрати у Лукашенка владу в Білорусі.

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