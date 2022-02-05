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Україні загрожує паливна блокада: коли чекати колапсу на АЗС

5 лютого 2022, 19:29

Енергетична блокада може відбитися на всіх видах автомобільного палива, не виключив Андрій Дорофєєв.

АЗС, бензин, паливо
Українців попередили про колапс на АЗС / УНІАН

В результаті припинення поставок нафтопродуктів з Білорусі та Росії Україні загрожує енергетична блокада, заявив директор компанії Укравтономгаз Андрій Дорофєєв.

Як підкреслив він у коментарі UBR.ua, паливний колапс в Україні може наступити вже наприкінці лютого.

"Я прогнозую енергетичну блокаду України на момент мінімального залишку природного газу в сховищах. Попередньо - паливний колапс в Україні може наступити вже в кінці лютого-початку березня", - говорить він.

Експерт попередив про те, що енергетична блокада може відбитися на всіх видах автомобільного палива: починаючи від бензинів і дизеля, і закінчуючи зрідженим газом.

Він не виключив, що гостру нестачу пального українці відчують з настанням весни: "Дефіцит буде в березні, перед посівною".

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Крім того, на цьому тлі ціни на АЗС також зростатимуть. Дорофєєв додав, що держрегулювання цін на паливо трохи утримає цифри на заправних стелах, а диверсифікація поставок ресурсу допоможе уникнути глибокої нестачі пального.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні роздрібні мережі АЗС підвищили вартість палива.

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АЗС бензин дизель
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