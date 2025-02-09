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"Немає жодних планів": у Трампа зробили заяву щодо вторгнення в Канаду

Маріна Фурман
9 лютого 2025, 22:57
28
Радник з нацбезпеки Трампа вважає, що чимало канадців не мали б нічого проти того, щоб стати частиною США.
Трамп, Канада
Волц каже, що у Трампа немає планів вторгенння в Канаду / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот із відео

Коротко:

  • У Трампа немає планів вторгнення в Канаду
  • Багато канадців були б не проти приєднатися до США

Радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волц вважає, що лідер Білого дому не має "жодних планів щодо вторгнення в Канаду". Про це він розповів під час інтервʼю на телеканалі NBC News.

Його слова прозвучали після численних повідомлень про те, що прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив на закритій зустрічі бізнес-лідерів, що адміністрація Трампа дійсно хоче анексувати Канаду та зробити її "51 штатом США".

відео дня

Волц зазначив, що чимало канадців не мали б нічого проти того, щоб стати частиною США.

"Я не думаю, що є якісь плани по вторгненню у Канаду, але багатьом канадцям подобається те, що ми маємо у Сполучених Штатах", – сказав він у відповідь на питання про можливі наміри Трампа щодо вторгнення у Канаду.

Також він додав, що багатьом жителям Канади "не подобаються останні 10 років ліберального, прогресивного правління Трюдо".

"Насправді, те, що ви бачите, - це підтвердження американського лідерства в Західній півкулі, від Арктики і до Панамського каналу. І це те, про що ми говоримо, від Гренландії до безпеки в Арктиці та повернення Панамського каналу під контроль Сполучених Штатів", - сказав радник Трампа.

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Заяви Трампа про "анексію" Канади - новини за темою

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп натякнув на можливість приєднання Канади, Гренландії та Панамського каналу до США. У своєму різдвяному зверненні він зазначив, що податки в Канаді вдасться знизити на 60% після приєднання до США, а також підкреслив стратегічну важливість Гренландії для національної безпеки США.

Згодом експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Ілія Куса заявив, заяви Дональда Трампа про анексію Канади можна трактувати по-різному. З одного боку, це може бути просто тривалий жарт, а з іншого — стратегічний крок Республіканської партії.

Як писав Главред, за словами політичного аналітика Олександра Палія, усе те, що американський лідер наговорив на своїй пресконференції про анексію Канади та Грендландії, свідчить про його бажання поділити світ між державами, які він вважає великими: США, Росією і Китаєм. Водночас співрозмовник упевнений, що розділити світ між США, Росією та Китаєм Трампу навряд чи вдасться.

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Хто такий Майкл Волц

Майкл Джордж Глен Волц — американський політик і полковник армії Сполучених Штатів. Член Республіканської партії.

Волц народився 31 січня 1974 року в Бойнтон-Біч, штат Флорида, і виріс у Джексонвіллі. Отримав ступінь бакалавра мистецтв у галузі міжнародних досліджень у Військовому інституті Вірджинії та отримав звання другого лейтенанта армії США, пише Вікіпедія.

Після вторгнення росії в Україну в 2022 році він закликав адміністрацію Джо Байдена надати Києву більше зброї, щоб допомогти йому відтіснити російські війська. Але у 2024 році Волтц заявив, що має відбутися переоцінка цілей Сполучених Штатів в Україні.

Зокрема, у квітні 2024 Волц голосував проти додаткового фінансування допомоги Україні на $60 млрд.

"Епоха бездонних чеків для України від Конгресу закінчилася. Європа має зробити більше для України, США мають захистити свій південний кордон", — писав він.

При цьому серед інших причин свого голосування проти фінансування для України Волц називав відсутність стратегії в адміністрації президента Джо Байдена.

Він критикував Білий дім за повільну та несвоєчасну підтримку України, а також за недостатні санкції проти енергетичного сектору Росії.

"Якщо Путін досягне успіху в Україні, він не зупиниться, поки не залучить країни НАТО. Потрібно спинити Росію перед тим, як вона втягне НАТО і США у війну", — писав Волц.

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