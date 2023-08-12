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"Не будемо соромитися піти у Конгрес": у Байдена готові просити більше грошей для України

Анна Ярославська
12 серпня 2023, 11:13 оновлено 12 серпня, 11:21
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Складно спрогнозувати, скільки ще триватиме війна, тому потрібно оцінювати потреби України, вважають у Білому домі.
Джон Кірбі, війна в Україні
У Білому домі готові просити у Конгресу більше грошей для України / Колаж: Главред, фото: фото: 36-я ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, скріншот

У Білому домі заявили, що в разі необхідності готові звертатися до Конгресу для виділення додаткових коштів для військової допомоги Україні. Про це сказав координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі на брифінгу 11 серпня.

За його словами, складно спрогнозувати, скільки ще триватиме війна Росії проти України, і з боку Вашингтона було б безвідповідальним не зробити все можливе для оцінки потреб України в I кварталі наступного фінансового року (після 30 вересня 2023-го) і подати відповідний запит до Конгресу, передає Укрінформ.

Напередодні адміністрація президента Джо Байдена звернулася до Конгресу з проханням про виділення понад $20 млрд для допомоги Україні. Ця сума ґрунтується на ретельних розрахунках. Однак, якщо цього виявиться мало, уряд докладе зусиль, щоб отримати додаткове фінансування.

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"Ми не будемо соромитися знову піти в Конгрес, якщо будемо відчувати, що потрібно це зробити та попросити більше після першого кварталу, або якщо потрібно буде внести зміни в те, що ми вже попросили", – додав Кірбі.

Військова допомога Україні

Уряд Німеччини вивчає можливість передачі Україні в найближчі місяці крилатих ракет Taurus із запасів Бундесверу. На даний момент проводяться секретні переговори з представниками збройної промисловості. При цьому на програмування цілі ракети хочуть поставити обмеження, пише видання Der Spiegel.

Раніше повідомлялося, що Україна отримала від Сполучених Штатів Америки касетні боєприпаси в рамках нового пакету військової допомоги.

Уряд Великої Британії надасть Україні новий пакет військової допомоги на $65 млн. Він включатиме додаткові боєприпаси та бойові машини. Так, нашій державі нададуть тисячі додаткових боєприпасів до Challenger 2, понад 70 бойових машин і транспорт для матеріально-технічного забезпечення.

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