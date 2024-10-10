'НАТО готове і здатне реагувати': Альянс оголосив масштабні ядерні навчання

У рамках маневрів Північноатлантичний альянс задіє понад 60 військових літаків.

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Противники мають розуміти, що НАТО готове до відбиття загроз - Рютте / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, nato.int

Колективний блок безпеки НАТО в понеділок, 14 листопада, розпочинає навчання з ядерного стримування. Йдеться про регулярні навчання під назвою Steadfast Noon, які проводяться вже багато років.

Під час брифінгу після зустрічі з президентом України Володимиром Зелелнським і прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером у Лондоні генсекретар НАТО Марк Рютте сказав, що навчання відбуватимуться в Північному морі поблизу Великої Британії, Бельгії та Нідерландів.

"У нестабільному світі вкрай важливо, щоб ми випробували нашу оборону, зміцнили нашу оборону для того, щоб наші противники знали, що НАТО готове і здатне відреагувати на будь-яку загрозу", - підкреслив Рютте. відео дня Коротко про ядерні арсенали країн світу / Інфографіка: Главред

Навчання НАТО Steadfast Noon Steadfast Noon - військові навчання, які Північноатлантичний альянс проводить уже багато років. 2023 року в маневрах брали участь 13 країн блоку та різні типи військових літаків, серед яких - передові винищувачі та американські бомбардувальники B-52. Маневри проводяться щороку в різних країнах. Минулорічні навчання проходили над Італією, Хорватією та Середземним морем.

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Глава Кремля Володимир Путін раніше анонсував зміни до ядерної доктрини Росії.

Російська влада зібралася розглядати можливість застосування ядерної зброї ще й у разі "агресії проти Росії з боку неядерної держави за підтримки або за участю ядерної держави", а також ударів по території РФ засобами ураження, такими як "літаки стратегічної і тактичної авіації, крилаті ракети, безпілотники, гіперзвукові та інші літальні апарати".

Утім, на думку російських журналістів, насправді в ядерній доктрині Росії жодних змін немає.

Після провалу з пуском "Сармата" Росія демонстративно вивела на чергування "Ярс", про що 7 жовтня повідомили у Міністерстві оборони російських окупантів. Ракету, здатну нести ядерну зброю, поставили на чергування в Новосибірську, куди вже прилітали дрони.

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