Над авіабазами Британії помітили невідомі безпілотники: що відбувається

Військові США повідомили, що незрозуміло, чи слід вважати дрони ворожими.

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У Британії помітили невідомі безпілотники / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, flickr

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Над трьома авіабазами Британії літали невідомі дрони

Що відбувається у Британії

Невідомі безпілотники були помічені у Великій Британії над трьома авіабазами, які використовуються Військово-повітряними силами Сполучених Штатів.

Невеликі безпілотні літальні апарати пролітали з 20 до 22 листопада над базами Лейкенхіт і Мілденхолл у Саффолку на сході Англії й біля бази Фелтуелл у Норфолку, йдеться у матеріалі The Guardian.

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Американські військові, які використовують авіабази, заявили, що на даному етапі незрозуміло, чи слід вважати дрони ворожими.

"Щоб захистити оперативну безпеку, ми не обговорюємо наші конкретні заходи захисту сил, але залишаємо за собою право захищати об’єкти. Ми продовжуємо контролювати наш повітряний простір і співпрацюємо з владою країни, що приймає, а також з партнерами по місії, щоб забезпечити безпеку персоналу, об’єктів і активів бази", - заявив речник ВПС США в Європі.

Також інцидент прокоментував речник британського Міністерства оборони.

"Ми серйозно ставимося до загроз і вживаємо жорстких заходів на оборонних об’єктах. Це охоплює, зокрема, засоби безпеки проти дронів. Ми не будемо далі коментувати процедури безпеки", - наголосив він.

Військова допомога від Британії Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що в Британії змінили політику щодо Storm Shadow. Стармер дізнався про злив інформації щодо рішення адміністрації Джо Байдена надати Україні дозвіл на удари по країні-агресорці Росії у дорозі на саміт G20. Британія готова зняти обмеження на удари Storm Shadow.

Британія виділила рекордну суму для ЗСУ на купівлю дронів. У відомстві уточнили, що кошти на дрони для України виділили із щорічного фонду фінансування у розмірі 3 млрд фунтів стерлінгів - це понад 3,8 млрд доларів. Коаліція безпілотників отримає ще 16 млн фунтів стерлінгів.

Британія та Франція дозволити бити вглиб Росії. Однак, про повне зняття обмежень на застосування далекобійних ракет не йдеться. Як повідомляє джерело видання, Лондон і Париж не проти застосування їхньої зброї для ударів по території Росії.

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