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"Початок звільнення РФ": в ГУР заявили, що події на Брянщині можуть підірвати режим Путіна

2 березня 2023, 20:14
Представник ГУР підкреслив, що він не може зробити припущень щодо того, чи можуть події в Брянській області перерости у громадянську війну.
Владимир Путин, Андрей Юсов
В ГУР заявили, що події на Брянщині можуть підірвати режим Путіна / сайт Кремля, УНІАН

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов прокоментував інцидент із "диверсантами" у Брянській області країни-агресорки Росії. Він підкреслив, що для людей, які причетні до заходів проти кремлівського режиму, це початок звільнення РФ. Про це Юсов розповів в ефірі телемарафону.

"Я думаю, що для тих людей, які брали сьогодні участь у заходах проти режиму Путіна на території РФ, це початок звільнення власної країни та спокутування злочинів власної держави та режиму Путіна", - сказав представник ГУР.

За словами Юсова, він не може зробити припущень щодо того, чи можуть події в Брянській області перерости у громадянську війну. Він підкреслив, що Україна не має такого завдання.

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"Наше завдання – звільнити нашу територію. Зрештою, так чи інакше це має спричинити трансформацію та демократизацію Росії, знищення режиму Путіна та притягнення злочинців до відповідальності", - додав він.

Події у Брянській області

У четвер, 2 березня, російські окупанти, цілком ймовірно, почали масштабну провокацію у Брянській області. У ранкові години в тамтешніх пропагандистських ЗМІ почався шквал повідомлень про те, що в цьому регіоні нібито діють українські диверсанти, йдуть "бої" і "захоплення заручників".

У путінському ФСБ казали, що в прикордонному з Україною Климовському районі Брянської області спільно з Міноборони країни-агресора проводилисія заходи зі знищення озброєної української ДРГ у складі нібито "50 озброєних людей з жовтими пов'язками".

Незабаром в месенджері Telegram було опубліковано відео організації "Російський добровольчий корпус", члени якої взяли відповідальність за всю операцію на себе. І заявили, що прийшли в Брянську область, "щоб показати співвітчизникам, що надія є, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом".

Українські офіційні особи, як і слід було очікувати, категорично відкинули твердження пропаганди РФ про те, що в Брянській області "ведуть бої" підконтрольні Києву диверсанти.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що "проникнення української ДРГ" на територію Брянської області є провокацією російської влади.

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