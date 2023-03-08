ЗСУ готують контрнаступ: Зеленський висловився стосовно ситуації в Бахмуті

Ніхто не повинен бути оточений - це дуже важливо, підкреслив глава держави.

Володимир Зеленський висловився про ситуацію в Бахмуті / колаж фото Офіс президента, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Утримуючи Бахмут Донецької області від захоплення російськими окупантами, Збройні сили України готують контрнаступ, заявив президент Володимир Зеленський.

"Ми повинні думати в першу чергу про свій народ і ніхто не повинен бути оточений - це дуже важливо", - підкреслив він в інтерв'ю CNN.

Глава держави також пояснив мету утримання Бахмута від захоплення окупантами РФ.

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"Ми повинні робити все можливе, поки ми отримуємо зброю, провізію і наша армія готується до контрнаступу", — пояснив він.

При цьому президент відзначив мужність українських захисників, які залишаються сильними в районі Бахмута, незважаючи на те, що РФ зруйнувала все місто.

"Військові допомагали дітям, цивільним їхати з міста - навіть до сьогоднішнього дня люди виїжджали з Бахмута. Ми допомагали всім", - додав Зеленський.

Ситуація в Бахмуті

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

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