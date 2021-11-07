УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Заразив комар: у Луцьку у жінки з ока дістали гігантського паразита

7 листопада 2021, 19:03

Під час операції у жінки дістали гельмінта довжиною 9 сантиметрів.

Комар
Комар заразив жінку / pixabay

У Луцьку у жінки з ока дістали величезного паразита. Як виявилося, зараження гельмінтом відбулося після укусу звичайного комара.

Пацієнтка каже, що в районі ока у неї було відчуття руху і ворушіння, так жінка злякалася та запанікувала.

Лікар з'ясував, що під шкірою у жінки був гельмінт. Після цього в терміновому порядку було проведено хірургічне втручання під місцевим знеболенням.

Великого паразита слід було дістати якомога швидше, щоб він не перебрався і сховався глибше в іншій ділянці обличчя.

Під час операції у жінки дістали гельмінта довжиною 9 сантиметрів, пише Радіо Трек.

Реклама

Як повідомив лікар, виною всьому був комар, який вкусив і заразив жінку.

false

Медик пояснив, що це сталося за умови, що комаха через кров собаки або кота перенесла збудник людині.

Лікар порадив пацієнтці віднести паразита в лабораторію, щоб визначити стать. Як виявилося, самка може залишити в крові личинки, які погіршать стан здоров'я людини.

Це загрожує серйозними наслідками для здоров'я: погіршення роботи серцево-судинної системи, печінки і нирок.

Раніше повідомляли, що в Ірпені Київської області стоматолог без згоди матері видалили 9-річній дівчинці 12 молочних зубів. Обійшлася ця процедура в 13 тисяч гривень. Тепер є ризик, що у дитини будуть проблеми з ростом корінних зубів.

А у Рівному розгорівся скандал після того, як в мережі опублікували відео за участю стоматолога, який бив дітей прямо в кабінеті.

На кадрах стоматолог погрожує маленькій пацієнтці стоматологічним приладом, а потім пробує її душити. На другому відео стоматолога разом з помічницею силою вдалося посадити хлопчика в крісло, але лікування зубів супроводжувалося побиттям.

Лікар-стоматолог Інна Кравчук, яку звинуватили у побитті дітей в її клініці Only kids, стверджує, що не займалася рукоприкладством. За її словами, оприлюднені відеоролики, на яких відображено насильство над дітьми, – несправжні.

Читайте також:

viber
здоров'я укус комарі
Зараз ви переглядаєте новину «Заразив комар: у Луцьку у жінки з ока дістали гігантського паразита». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Не спіть так ніколи: привернете біду і втратите здоров'яНе спіть так ніколи: привернете біду і втратите здоров'я Прикмети на 5 листопада: що не можна робити в Яків день і як не потрапити в бідуПрикмети на 5 листопада: що не можна робити в Яків день і як не потрапити в біду Морози атакують несподівано: синоптик попередив про різке похолоданняМорози атакують несподівано: синоптик попередив про різке похолодання Чи може початися світова війна через УкраїнуЧи може початися світова війна через Україну Постріл "Байрактара" влучив у плани Кремля дотиснути УкраїнуПостріл "Байрактара" влучив у плани Кремля дотиснути Україну
19:39

"Золота" гречка: ціни на крупи в Україні б'ють рекорди

19:32

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на початку тижня

19:03

Заразив комар: у Луцьку у жінки з ока дістали гігантського паразитаВідео

18:43

У Києві від коронавірусу померла відома українська поетеса

18:30

Українські туристи в Туреччині не можуть повернутися додому через суїцид товаришаВідео

Реклама
18:28

Newsader. США легко бачать всі "літаки-невидимки" РФВідеоблоги

18:23

Аудит Міноборони, конкурентні зарплати і забезпечення ЗСУ: у Зеленського розкрили плани РезніковаВідео

18:06

Настя Каменських засвітила бюст і вразила зміною іміджуВідео

17:50

У Скорпіонів - ризик аварій, у Тільців - весілля: гороскоп на 8 листопада 2021 для знаків ЗодіакуВідео

17:38

Бойовики Росії атакують ЗСУ на Донбасі безпілотниками з гранатами: Україна готова до контрудару

17:33

Існує ризик повторного спалаху коронавірусу: коли в Україні буде пік COVID-19Відео

17:05

В Україні "злетять" пенсії до 7800 гривень: коли і кому чекати доплатВідео

16:52

У РФ назвали умову проведення саміту в нормандському форматі та "перевели стрілки"Відео

16:41

Найсмачніша закуска з курки: готувати всього 15 хвилинВідео

16:36

У Зеленського поставили під сумнів подальшу роботу нормандського форматуВідео

16:18

Нова пошта вводить новий тариф і змінює умови доставлення посилокВідео

15:56

Опубліковано рейтинг найкращих Android-смартфонів за співвідношенням ціна/якість

15:40

Новий штам Дельта+ і мутація вірусу: лікар зробив прогноз про завершення епідемії COVID-19 в Україні

15:17

Шевченка призначили головним тренером італійської Дженоа

14:46

Війська РФ біля кордонів України: у Зеленського сумніваються в правдивості даних з СШАВідео

Реклама
14:40

Науковці назвали головні симптоми коронавірусу у вакцинованихВідео

14:26

"Шок-тест": Кулеба анонсував повний відрив України від РФ і БілорусіВідео

14:18

Прикмети на 8 листопада: що не можна робити в Дмитрів день і як не потрапити в бідуВідео

14:04

"А чий Крим?" BlaBlaCar запустив рекламу з картою України без півострова и потрапив в скандал

13:42

Жорстке затримання в Рівному пасажира без маски в тролейбусі потрапило на відеоВідео

13:41

Більшу частину країни поглинула "червона" зона: де в Україні ковід не дає людям спокійно жити

13:13

Комаровський розповів, яку рибу краще купувати, і попередив про ризик глистів

13:09

У моду на зиму 2022 увійшли довгі спідниці приголомшливої краси, які зігріють у тріскучі морозиФотоВідео

12:50

Далі буде гірше: експерт пояснила, чому COVID-локдаун вже не допоможеВідео

12:17

Ножем у серце: на Запоріжжі чемпіона з джиу-джитсу вбили через українську мову

12:15

У Мелітополі варварськи позбулися немовляти

12:00

Близько трьох мільйонів доз вакцини від COVID-19: Україні безкоштовно передали препарат ModernaВідео

11:47

Удар Bayraktar на Донбасі: експерт пояснив провал РФВідео

11:09

"Вода поглине наші будинки": названо приречені на зникнення країни

10:51

"Вагон замироточив": Укрзалізниця влипла в новий скандал через "душ" зі стеліВідео

10:30

Україну атакує крижаний фронт зі снігом і морозами: синоптик назвала датуВідео

09:59

"Потенційні вбивці дідусів і бабусь": медик закликав не пускати дітей до пенсіонерівВідео

09:44

Найсмачніший холодець: готувати дуже швидкоВідео

09:32

Пекло в лікарнях: лікар пояснив, чому COVID-пацієнти можуть залишитися без допомогиВідео

09:20

Лукашенко в білому костюмі демонстративно зняв маску перед хворими в ковідній лікарні

Реклама
09:15

Леви - остерігайтеся пліток, Діви - заздрісників: гороскоп на 7 листопада 2021 для знаків ЗодіакуВідео

08:39

Перекидання військ на кордон України: у Німеччині попередили РФВідео

08:22

За весь час пандемії від наслідків COVID-19 в Україні померли 72 тисячі осіб: свіжа статистика

07:58

Угорщина "гучно" підтримає Україну в НАТО, але є умова - Кулеба

07:45

Чи може початися світова війна через УкраїнуПогляд

07:33

Відсторонення від роботи невакцинованих вчителів: профспілка просить дати їм ще місяцьВідео

07:10

Удар по коронавірусу: українцям пообіцяли ліки прямої діїВідео

06:24

Стара нова пісня: чому Лукашенко і Путін продовжують товкти воду у ступіПогляд

05:26

Україну завалить снігом: коли та де вріже зимаВідео

05:02

День працівника соціальної сфери України: привітання та картинки до свята

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти