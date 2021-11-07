Заразив комар: у Луцьку у жінки з ока дістали гігантського паразита

Комар заразив жінку / pixabay

У Луцьку у жінки з ока дістали величезного паразита. Як виявилося, зараження гельмінтом відбулося після укусу звичайного комара.

Пацієнтка каже, що в районі ока у неї було відчуття руху і ворушіння, так жінка злякалася та запанікувала.

Лікар з'ясував, що під шкірою у жінки був гельмінт. Після цього в терміновому порядку було проведено хірургічне втручання під місцевим знеболенням.

Великого паразита слід було дістати якомога швидше, щоб він не перебрався і сховався глибше в іншій ділянці обличчя.

Під час операції у жінки дістали гельмінта довжиною 9 сантиметрів, пише Радіо Трек.

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Як повідомив лікар, виною всьому був комар, який вкусив і заразив жінку.

Медик пояснив, що це сталося за умови, що комаха через кров собаки або кота перенесла збудник людині.

Лікар порадив пацієнтці віднести паразита в лабораторію, щоб визначити стать. Як виявилося, самка може залишити в крові личинки, які погіршать стан здоров'я людини.

Це загрожує серйозними наслідками для здоров'я: погіршення роботи серцево-судинної системи, печінки і нирок.

Раніше повідомляли, що в Ірпені Київської області стоматолог без згоди матері видалили 9-річній дівчинці 12 молочних зубів. Обійшлася ця процедура в 13 тисяч гривень. Тепер є ризик, що у дитини будуть проблеми з ростом корінних зубів.

А у Рівному розгорівся скандал після того, як в мережі опублікували відео за участю стоматолога, який бив дітей прямо в кабінеті.

На кадрах стоматолог погрожує маленькій пацієнтці стоматологічним приладом, а потім пробує її душити. На другому відео стоматолога разом з помічницею силою вдалося посадити хлопчика в крісло, але лікування зубів супроводжувалося побиттям.

Лікар-стоматолог Інна Кравчук, яку звинуватили у побитті дітей в її клініці Only kids, стверджує, що не займалася рукоприкладством. За її словами, оприлюднені відеоролики, на яких відображено насильство над дітьми, – несправжні.

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