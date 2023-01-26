'На люди виходить, але здоров'я складне': в ГУР оцінили стан російського диктатора Путіна

Представник ГУР підкреслив, що навіть з зовнішнього вигляду Путіна видно, що проходить якась стадія загострення, а потім його трішечки приводять до ладу.

В ГУР оцінили стан здоров'я російського диктатора Володимира Путіна / kremlin.ru

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький заявив, що російський диктатор Володимир Путін важкохворий і це підтверджено.

"Поки що з'являється в ефірах, на люди виходить. Але здоров'я складне. Двійників застосовують. Навіть з його зовнішнього вигляду видно, що проходить якась стадія загострення, а потім його трошечки приводять до ладу і він знову з'являється", - пояснив Скібіцький в ефірі телемарафону.

За його словами, важливо розуміти, що ті процеси, які почалися та тривають в Росії, свідчать про те, що там є люди, які реально хочуть зміни влади.

"Наскільки це буде швидко, залежить від наших успіхів", - зауважив представник ГУР.

Він уточнив, що мовиться саме про оточення Путіна – людей, які мають у Росії владу.

Що відомо про хвороби Путіна

Нещодавно начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак і незабаром може померти. Керівник української розвідки вважає, що російський диктатор помре уже після перемоги України, бо війна має припинитися до його смерті.

Як зазначив російський політолог і оглядач Валерій Соловей, стан глави Кремля з кожним днем погіршується. За його словами, у російського диктатора діагностовано рак підшлункової залози та рак простати. Путіна регулярно обколюють усілякими важкими стероїдами та інноваційними знеболювальними ін'єкціями, щоб зупинити поширення раку. Окрім того, у російського диктатора діагностовано хворобу Паркінсона.

Окрім того, кандидат психологічних наук Олена Рихальська вважає, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії. Психотерапевт вважає, що від глави Кремля позбудеться його ж оточення.

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