На великому форумі в Азії Зеленський розкритикував РФ: з'явився фейк про демарш делегації КНР

Володимир Зеленський / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Війна в Україні є протистоянням між можливим, якого потребуємо ми і багато людей у світі, і неможливим, за яке так відчайдушно бореться Росія. Росія прагне унеможливити вільне і самостійне існування сусідньої країни, яка вважає її колонією, заявив президент Володимир Зеленський.

"Росія хоче позбавити народи світу впевненості в свободі судноплавства, впевненості в цій базовій свободі миру і процвітання в кожному куточку нашої планети. Росія своїм флотом заблокувала наші порти на Чорному морі. Російські війська нападали на мирні торгові судна і направляли ракети на нашу портову інфраструктуру", - сказав глава держави, виступаючи по відеозв'язку на 19-му азіатському саміті з безпеки Shangri-La Dialogue.

За його словами, "Чорне море сьогодні є найнебезпечнішим морем у світі, і відповідальність за це повністю лежить на Росії".

"Російське керівництво прагне відкинути всі досягнення історичного розвитку людства, зокрема ту систему міжнародного права, яка у нас є сьогодні. І хоче повернутися до життя 19 століття або навіть раніше, коли неможливо було забезпечити гармонійний розвиток і благополуччя мільярдів людей", - сказав президент.

Зеленський підкреслив, що "ми повинні зупинити війну, яку ця держава почала проти моєї держави, намагаючись повернути мир у старі часи, коли свобода народів і життя людей не мали ніякого значення. Ми повинні зламати здатність Росії і будь-якої іншої країни світу блокувати моря і знищувати свободу судноплавства".

"Якщо мова про санкції, то нам потрібні санкції. Якщо мова йде про симетричні заходи щодо обмеження обслуговування російських кораблів, то нам потрібні ці заходи. Росія повинна відчувати, що її войовнича політика матиме наслідки і для неї самої", - заявив він.

Зеленський закликав "забезпечити реформу організації Об'єднаних Націй, щоб всі країни дотримувалися міжнародного права". Якби ця реформа вже відбулася, сказав він, ми б цілком змогли відповісти на будь-яку агресію, не тільки на агресію Росії на глобальному рівні.

Фейк про демарш китайської делегації

Зазначимо, що старший політичний аналітик Центру азіатських досліджень Олівія Енос написала у своєму Твіттері про те, що під час виступу Зеленського нібито зал покинула китайська делегація.

Разом з тим з'явилося спростування цієї інформації - ніхто не залишав залу під час виступу президента України Володимира Зеленського на азіатському саміті з безпеки Shangri La Dialogue.

"Я був на конференції. Ніхто не виходив із залу", - повідомив SPRAVDI учасник заходу. Виступ проходив онлайн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що з 24 лютого, з початку військової агресії проти України РФ просила допомоги у Китайської Народної Республіки.

Причому комуністична влада цієї країни готова була допомогти диктатору Путіну і його поплічникам, але побоюються жорстких санкцій від Заходу. Про це пише авторитетне американське видання The Washington Post, посилаючись на свої джерела, які поінформовані про ситуацію.

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