"Ми в Україні вам заздримо, що у вас є такий президент": Ясько відвідала Саакашвілі в СІЗО

Народний депутат відвідала свого коханого в СІЗО / скріншот

Народний депутат України Ліза Ясько близько півтори години перебувала в будівлі СІЗО в місті Руставі, куди поміщений екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі.

Після спілкування зі своїм коханим, нардеп дала коментар журналістам, які зібралися біля СІЗО, повідомляє радіостанція " Ехо Кавказу ".

За її словами, Саакашвілі є політичним в'язнем і це "неприпустима ситуація".

"Це дуже погано - те, що сталося з вашим президентом. Потрібно з цим боротися. Вам обов'язково потрібно захищати своє майбутнє і майбутнє Михайла. Тому що він людина з великим серцем і вмінням робити великі зміни. Ми дуже цінуємо це в Україні та заздримо вам за те, що у вас є такий президент в Грузії. Він теж український політик і дуже хочеться, щоб його тут захищали", – сказала вона журналістам.

Роман Саакашвілі і Ясько

1 жовтня, після арешту Михайла Саакашвілі в соціальній мережі Facebook було опубліковано його відеозвернення , в якому політик розповів, що створив з Ясько нову сім'ю. Відео було записано до приїзду Саакашвілі до Грузії.

Читайте такжеКопи не впізнали Саакашвілі в масці: з'явилися деталі приїзду екс-президента до ГрузіїНародний депутат від Партії "Слуга народу" Єлизавета Ясько розповіла, з Саакашвілі вона була на зв'язку до самого моменту затримання, додавши, що їх відносинам вже понад рік. Вона навіть знайома з мамою Саакашвілі та одним з його синів.

Затримання Саакашвілі в Грузії

Раніше Саакашвілі написав у соцмережах, що прибув до Грузії. Він розмістив на своїй сторінці відеокадри, імовірно, з Батумі. Пізніше стало відомо про його затримання.