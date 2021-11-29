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"Ми готові захищати союзників": в НАТО звернулися до Росії через Україну і пригрозили контрударом

29 листопада 2021, 09:48

Північноатлантичний альянс продовжить підтримку України на серйозному рівні, сказав Єнс Столтенберг.

Україна НАТО ЄС
Захід демонструє високий рівень єдності у протистоянні викликам на кордоні України - Столтенберг / УНІАН

Підвищена концентрація військ Росії біля кордонів України нічим не аргументована. Москва повинна знизити градус протистояння. НАТО та Євросоюз єдині і демонструють високий рівень співпраці в ситуації біля кордонів білоруської та української держав. Альянс готовий до захисту всіх своїх союзників і продовжить надавати серйозну підтримку Києву. Про це заявив генеральний секретар блоку безпеки Заходу Йенс Столтенберг.

Під час спільної пресконференції у Ризі з главою уряду Латвії Крішьянісом Каріньшем і головою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляйен він сказав про те, що стягування Росією військ до кордонів України невиправдано. Москві слід знизити напруженість.читайте такожУ Путіна попередили про напад на Україну у разі вступу країни до НАТО

За його словами, Північноатлантичний альянс і Євросоюз показують високий рівень взаємодії у зв'язку з викликами на кордонах Білорусі та України. НАТО готове до захисту всіх своїх союзників і продовжить надавати підтримку українській державі.

"Ми закликаємо Росію до прозорості, зниження напруженості і деескалації. НАТО зберігає пильність. Ми готові захищати всіх союзників. І ми продовжимо надавати нашому партнеру Україні політичну і практичну підтримку", - додав глава Альянсу і анонсував зустріч міністрів закордонних справ країн колективного блоку безпеки Заходу з очільниками МЗС України і Грузії.

Війська РФ біля кордонів України

Американські видання The Washington Post і Politico раніше опублікували статті, в яких йшла мова про стягування Росією військ до кордонів України. Журналісти також продемонстрували супутникові знімки з пересуванням російських військових підрозділів.

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У НАТО заявили, що блок фіксує підвищення концентрації російських військ біля кордонів України. Причому в Альянсі не виключають можливості проведення Москвою військової операції проти української держави.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков сказав, що дії Росії щодо передислокації військ пов'язані з нібито загрозою Північноатлантичного альянсу біля кордонів держави.

Журналісти Reuters вважають, що можливе військове вторгнення Росії в Україну не є вкрай ймовірним. На думку експертів на Заході, Москва, швидше, показує свої "червоні лінії" щодо Києва, проте на нову військову операцію навряд чи піде. Серед іншого і через те, що залишається незрозумілим, як далеко може зайти НАТО в питанні підтримки України.

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НАТО російські війська Йенс Столтенберг новини України
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