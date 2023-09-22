"Ми готові зміцнити співпрацю": Сі Цзіньпін обрав нового стратегічного партнера

Сі Цзіньпін зазначив, що буде реалізовано низку ініціатив, спрямованих на розбудову інфраструктури Сирії.

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Сі Цзіньпін обрав нового стратегічного партнера / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Президент Китаю Сі Цзіньпін у п'ятницю, 22 вересня, зустрівся з сирійським диктатором Башаром Асадом і анонсував "нову стратегічну співпрацю" між двома країнами.

Як пише Aljazeera, лідери зустрілися у місті Ханчжоу, де 23 вересня відбудеться церемонія відкриття Азіатських ігор.

"Перед обличчям нестабільної та невизначеної міжнародної обстановки Китай готовий продовжувати працювати з Сирією в інтересах дружнього співробітництва та захисту міжнародної чесності та справедливості. Китай підтримує протидію Сирії іноземному втручанню, односторонньому залякуванню… і підтримуватиме відновлення Сирії", - сказав Сі своєму сирійському колезі. відео дня

Сі Цзіньпін зазначив, що буде реалізовано низку ініціатив, спрямованих на розбудову інфраструктури вздовж стародавнього Шовкового шляху та просування підходу Китаю до глобальної безпеки.

"Китай готовий зміцнити співпрацю з Сирією через ініціативу "Один пояс, один шлях", щоб зробити позитивний внесок у регіональний і світовий мир та розвиток", - запевнив президент КНР.

Зауважимо, що це перший візит президента Асада до Китаю після початку громадянської війни в Сирії у 2011 році. Пекін вже раніше виражав свою підтримку Дамаску, зокрема у Раді Безпеки ООН.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ розповіли, що Китай "кинув" Росію і залишив Москву без дронів. Так, Китай обмежив експорт безпілотників і комплектуючих до них, в результаті чого в Росії виник дефіцит дронів і запчастин. Країна-агресорка тепер не може отримувати БПЛА вагою від 4 кг і максимальної злітної маси від 7 кг з тривалістю польоту більше 30 хвилин.

Також повідомлялося, що Китай "прогнув" РФ. Газовий монополіст країни-агресора Росії Газпром продаватиме Китаю газ зі знижкою в 50% навіть незважаючи на те, що компанія зазнає збитків. Ціна на паливо для КНР буде набагато нижче, ніж для Європи.

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