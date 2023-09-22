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"Ми готові зміцнити співпрацю": Сі Цзіньпін обрав нового стратегічного партнера

Аліна Дембіцька
22 вересня 2023, 20:22 оновлено 22 вересня, 20:23
Сі Цзіньпін зазначив, що буде реалізовано низку ініціатив, спрямованих на розбудову інфраструктури Сирії.
Си Цзиньпин
Сі Цзіньпін обрав нового стратегічного партнера / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Президент Китаю Сі Цзіньпін у п'ятницю, 22 вересня, зустрівся з сирійським диктатором Башаром Асадом і анонсував "нову стратегічну співпрацю" між двома країнами.

Як пише Aljazeera, лідери зустрілися у місті Ханчжоу, де 23 вересня відбудеться церемонія відкриття Азіатських ігор.

"Перед обличчям нестабільної та невизначеної міжнародної обстановки Китай готовий продовжувати працювати з Сирією в інтересах дружнього співробітництва та захисту міжнародної чесності та справедливості. Китай підтримує протидію Сирії іноземному втручанню, односторонньому залякуванню… і підтримуватиме відновлення Сирії", - сказав Сі своєму сирійському колезі.

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Сі Цзіньпін зазначив, що буде реалізовано низку ініціатив, спрямованих на розбудову інфраструктури вздовж стародавнього Шовкового шляху та просування підходу Китаю до глобальної безпеки.

"Китай готовий зміцнити співпрацю з Сирією через ініціативу "Один пояс, один шлях", щоб зробити позитивний внесок у регіональний і світовий мир та розвиток", - запевнив президент КНР.

Зауважимо, що це перший візит президента Асада до Китаю після початку громадянської війни в Сирії у 2011 році. Пекін вже раніше виражав свою підтримку Дамаску, зокрема у Раді Безпеки ООН.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ розповіли, що Китай "кинув" Росію і залишив Москву без дронів. Так, Китай обмежив експорт безпілотників і комплектуючих до них, в результаті чого в Росії виник дефіцит дронів і запчастин. Країна-агресорка тепер не може отримувати БПЛА вагою від 4 кг і максимальної злітної маси від 7 кг з тривалістю польоту більше 30 хвилин.

Також повідомлялося, що Китай "прогнув" РФ. Газовий монополіст країни-агресора Росії Газпром продаватиме Китаю газ зі знижкою в 50% навіть незважаючи на те, що компанія зазнає збитків. Ціна на паливо для КНР буде набагато нижче, ніж для Європи.

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Сирія КНР Сі Цзіньпін
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