"Мужика викрали": у РФ мобілізували "чмобіка", на якому трималося село Могильне

Євген Курчатов з сім'єю / 161.ru

На Південному Уралі мобілізували на війну з Україною 40-річного фермера, батька трьох дітей, який працював комбайнером і вів велике підсобне господарство.

"Взагалі-то забрали лише одного жителя, Євгена Курчатова, але для селища з 36 дворів з населенням пенсійного віку це не просто втрата місцеві кажуть, на дружині було зав'язано так багато, що тепер саме виживання Могильного під питанням", - пише 161.ru.

Відзначається, що главу сім'ї відправили в навчальний центр переучуватися на танкіста. При цьому він, не маючи офіцерського звання, формально не підходить під першу чергу призову. Крім того, у нього троє дітей, а влада на місцевому і федеральному рівні заявили, що таких багатодітних батьків мобілізувати не будуть.

"Говорили, що будуть брати з бойовим досвідом, що солдатів до 35 років не мобілізують, а що за фактом? І навіщо тоді статус багатодітного батька, якщо до нього на третій день прийшли?" — каже дружина новоспеченого "чмобіка".

Вона каже, що її чоловік за військовою спеціальністю — механік-водій танка. Тому, мабуть, військкомат закрив очі і на його вік, і на інші обставини.

"У Чебаркулі вони на танкових тренажерах, начебто, їздять, стріляти вчаться, — каже Тетяна. - З одного боку, добре хоч не в Єлань, там взагалі бардак твориться, з іншого — ну що толку, якщо мужика викрали?".

Крім того, дружина південноуральського "чмобіка" зібрала повний комплект документів і подала від імені чоловіка позовну заяву до суду: відповідачами виступають призовна комісія військкомату і військкомат. У заяві сім'я просить визнати незаконною повістку і скасувати рішення комісії щодо мобілізації.

Додамо, що сім'я Курчатових не ставить під сумнів необхідність мобілізації в РФ як такої. Вони лише переслідують свої вузькокорисливі інтереси. Про злочинність війни РФ з Україною, з масовими вбивствами мирних жителів, куди заганяють "чмобиків", Курчатови навіть не заїкаються.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

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