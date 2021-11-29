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Начальник з ДСНС застрелив копа: під Черніговом полювання закінчилося трагедією

29 листопада 2021, 15:58

Поліцейський перебував на полюванні поза службою і в цивільному одязі з трьома товаришами.

рушниця, гвинтівка
/ bryansktoday.ru

В Чернігівської області у неділю, 28 листопада, під час полювання 39-річний начальник одного з районних управлінь ДСНС у Чернігівській області, не переконавшись у безпеці пострілів, смертельно поранив з мисливської рушниці в голову чоловіка (співробітника патрульної поліції), який був разом з ним полюванні.

Як розповіли у Чернігівській обласній прокуратурі, відкрито досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вбивства, вчиненого з необережності.

Надзвичайна подія сталася у Городнянській територіальній громаді. Від отриманого поранення потерпілий помер у реанімації обласної лікарні.

Що кажуть у поліції про вбивство копа

За даними ГУ НП в Чернігівській області, смертельне поранення 37-річний поліцейський отримав близько 4 ранку.

У момент інциденту поліцейський перебував поза службою в цивільному одязі. На полювання він поїхав з трьома товаришами.

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"За попередньою інформацією, під час полювання 39-річний мисливець зробив постріл з рушниці в бік тварини і випадково потрапив у поліцейського", - розповіли в поліції.

Державне бюро розслідувань з'ясовує обставини події в рамках провадження за статтею 119 Кримінального кодексу (вбивство з необережності), яке карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

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ЗМІ дізналися ім'я стрілка

Мисливцем, який застрелив поліцейського під час полювання за 70 кілометрів від Чернігова, виявився Ігор Довгопол – начальник Чернігівського районного управління ДСНС.

Ім'я мисливця стало відомо з джерел до ДСНС у Чернігівській області.

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Нагадаємо, в Чернігівській області чоловік-браконьєр раптово помер, коли намагався сховатися від лісника про це повідомляють у главку Нацполіції по регіону.

За версією слідства, четверо чоловіків вбили лося в лісі біля села Смолянка. Побачивши лісничого, браконьєри кинулися бігти до свого автотранспорту. Під час Цього одному з чоловіків стало погано, він схопився за серце, впав і помер.

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