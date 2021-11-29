Начальник з ДСНС застрелив копа: під Черніговом полювання закінчилося трагедією

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В Чернігівської області у неділю, 28 листопада, під час полювання 39-річний начальник одного з районних управлінь ДСНС у Чернігівській області, не переконавшись у безпеці пострілів, смертельно поранив з мисливської рушниці в голову чоловіка (співробітника патрульної поліції), який був разом з ним полюванні.

Як розповіли у Чернігівській обласній прокуратурі, відкрито досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вбивства, вчиненого з необережності.

Надзвичайна подія сталася у Городнянській територіальній громаді. Від отриманого поранення потерпілий помер у реанімації обласної лікарні.

Що кажуть у поліції про вбивство копа

За даними ГУ НП в Чернігівській області, смертельне поранення 37-річний поліцейський отримав близько 4 ранку.

У момент інциденту поліцейський перебував поза службою в цивільному одязі. На полювання він поїхав з трьома товаришами.

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"За попередньою інформацією, під час полювання 39-річний мисливець зробив постріл з рушниці в бік тварини і випадково потрапив у поліцейського", - розповіли в поліції.

Державне бюро розслідувань з'ясовує обставини події в рамках провадження за статтею 119 Кримінального кодексу (вбивство з необережності), яке карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

ЗМІ дізналися ім'я стрілка

Мисливцем, який застрелив поліцейського під час полювання за 70 кілометрів від Чернігова, виявився Ігор Довгопол – начальник Чернігівського районного управління ДСНС.

Ім'я мисливця стало відомо з джерел до ДСНС у Чернігівській області.

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Нагадаємо, в Чернігівській області чоловік-браконьєр раптово помер, коли намагався сховатися від лісника про це повідомляють у главку Нацполіції по регіону.

За версією слідства, четверо чоловіків вбили лося в лісі біля села Смолянка. Побачивши лісничого, браконьєри кинулися бігти до свого автотранспорту. Під час Цього одному з чоловіків стало погано, він схопився за серце, впав і помер.

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