Катували дружину та дочку: під Києвом чоловік розстріляв грабіжників

Злочинцям загрожує від семи до дванадцяти років в'язниці / колаж Главред

Під Києвом підприємець дав відсіч грабіжник, які проникли в його будинок і вимагали у його дружини і дочки показати, де зберігаються гроші і цінності.

Грабіжники в балаклавах близько 4 години ранку проникли в приватний будинок в Крюківщині і почали допитувати жінку і її дочку. На щастя, від шуму прокинувся глава сімейства, повідомляти в ГУНП в Київській області.

Щоб захистити свою сім'ю, господар застосував травматичну зброю, поранивши одного з грабіжників в ногу. Зловмисники покинули будинок, а підприємець тут же викликав поліцію. На місце події прибули слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції та кінологи.

Злочинців спіймали

За словами керівника обласної поліції Андрія Небітова, знайти пораненого зловмисника, який намагався сховатися в лісі, допоміг службовий собака.

читайте такожПродавщиця секс-шопу хвацько відпинала грабіжника фалоімітатором"Втікач з простреленою ногою виявився вихідцем з Туреччини. Під час нападу він "зловив" три кулі. Через кілька годин в орендованій квартирі поліція затримала і його поплічника з Казахстану. В даний час обох перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів", — зазначив він.

Обидва фігуранти затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті-позбавлення волі строком від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Правоохоронці розшукують третього фігуранта та перевіряють причетність до скоєння аналогічних злочинів на території області.

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