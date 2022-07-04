В ЄС узгодять сьомий пакет антиросійських санкцій до кінця липня - "Радіо Свобода"

В ЄС узгодять сьомий пакет антиросійських санкцій до кінця липня - ЗМІ / колаж ua.depositphotos.com

Чиновники з Європейського Союзу повинні закінчити узгодження нового, сьомого за рахунком, пакету санкцій проти країни-агресора, Росії, до кінця липня. Про це написав на своїй сторінці в Twitter журналіст "Радіо Свобода" Ріхард Йозвяк.

"В ЄС намагаються узгодити сьомий пакет санкцій щодо Росії до початку літніх канікул в кінці липня", — йдеться в тексті.

За словами Йозвяка, в сьомому пакеті будуть закриті деякі лазівки, які зараз користуються росіяни, а також накладено ембарго на імпорт золота. Однак, в ньому не буде санкцій з приводу транспортування газу та ядерної енергетики.

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Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії

План Євросоюзу щодо нових санкцій проти РФ має на увазі перелік обмежень. Серед них заборона для компаній Європи і фізичних осіб на надання суден і послуг транспортування російської нафти в треті країни.

Крім того, від міжнародної міжбанківської системи SWIFT должни бути відключені ще три російські банки, серед яких найбільший Держбанк Сбербанк.

Обмеження будуть і для фізичних осіб і компаній на покупку нерухомості в країнах Євросоюзу.

Санкції спочатку були заплановані і щодо патріарха РПЦ Кирила, який підтримує Путіна у війні Росії проти України. Але, однак, на вимогу Угорщини були звідти виключені.

Остаточно текст шостого пакету був затверджений 3 червня 2022 року. Протягом наступних трьох місяців обмежувальні заходи повинні вступити в силу.

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