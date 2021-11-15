Потужний удар по режиму Лукашенка і участь НАТО: у Польщі розкрили плани на санкції проти Білорусі

Треба закрити кордон з Білоруссю і підключити НАТО до вирішення питання з мігрантами – Моравецький / Reuters

На рівні Євросоюзу слід провести дискусію про нові санкції проти Білорусі, які повинні включати повне закриття кордонів. Таке рішення призведе до того, що режим Олександра Лукашенка позбудеться прибутку. В ЄС повинні діяти рішуче і підключити до ситуації НАТО, інакше Лукашенко і мігранти підуть на штурм кордонів Польщі. Про це заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

Як повідомляє PAP, глава уряду сказав про те, що якщо не почати вирішувати питання з міграційною кризою, Лукашенко і мігранти підуть на штурм польського кордону. Тому слід обговорити можливість повного закриття кордонів з Білоруссю.читайте такожВійська Білорусі наближаються до кордону з Польщею: мігрантів для провокації агресії пригощають горілкою

"У зв'язку з цим ми дискутуватимемо про чергові санкції, включно з повним закриттям кордону, що означає позбавлення режиму економічних дивідендів",- сказав Моравецький.

За його словами, ситуацію з можливим закриттям кордонів з РБ можуть розглянути вже під час позачергового саміту Європейської ради, який повинен відбутися незабаром з ініціативи Варшави.

Крім того, польський прем'єр вважає, що розклад вимагає звернення до НАТО в рамках 4-ї статті Вашингтонського договору про безпеку східного флангу альянсу.

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"Здається, це все більше стає потрібним, адже вже не достатньо тільки публічно висловлювати занепокоєння. Наразі потрібні конкретні кроки і залучення всього альянсу", - підкреслив Матеуш Моравецький.

Криза з мігрантами на кордоні Білорусі та Польщі

Міграційна криза на білорусько-польському кордоні розпочалася 8 листопада вранці. Тоді групи нелегальних мігрантів вирушили до кордону Польщі з метою потрапляння на територію держави. Частина з них пішла в ліси в обхід польських прикордонних пунктів.

Далі вони спробували силою прорватися до Польщі. Мігранти використовували лопати, щипці та інші підручні засоби, щоб потрапити на територію польської держави. Прикордонники, військові та поліцейські відбили атаку.

Мігранти розбили наметовий табір біля кордону Польщі. За оцінками Варшави, було встановлено більше трьох сотень спроб прориву рубежів.

Втім, в ніч на 10 листопада мігрантам все ж таки вдалося прорватися через кордон до Польщі. Дві великі групи нелегалів перетнули кордон. Однак одну групу польським правоохоронцям вдалося заарештувати.

Україна та Захід виступили з вимогою до Євросоюзу розібратися в ситуації з міграційною кризою біля кордонів Польщі, покарати винних і оголосити про трибунал над главою Білорусі Олександром Лукашенком.