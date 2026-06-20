Потужні вибухи в Москві: з’явилися знімки наслідків прильотів по НПЗ

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- На фотографіях помітні пошкодження резервуарів НПЗ
- Зафіксовано пошкодження установки первинної переробки нафти АВТ-6
Опубліковано супутникові знімки наслідків удару українських дронів по Московському нафтопереробному заводу в Капотні.
Фото опублікувало "Радіо Свобода" у Telegram. Зазначається, що на фотографіях помітні пошкодження резервуарів, зокрема й того, кришку якого вибух внаслідок влучання ракети ППО зірвав і підняв на десятки метрів.
Також на знімках зафіксовано пошкодження установки первинної переробки нафти АВТ-6. Крім того, сліди пожежі можна побачити в інших частинах підприємства та на ринку "Садовод".
Що кажуть у Генштабі
За даними Генерального штабу ЗСУ, який також оприлюднив знімки, Московський нафтопереробний завод після атаки безпілотників зупинив переробку.
"Поражена установка первинної переробки нафти АВТ-6, комбінована установка переробки нафти (КУПН), три резервуари об’ємом 10 000 куб. м, один – об’ємом 30 000 куб. м. На знімках – два резервуари РВС (30 тис. і 10 тис. куб. м) повністю знищені", – йдеться в повідомленні.
Удари по РФ — новини за темою
Раніше "Главред" повідомляв, що українські удари знову досягли Московської області. Зокрема, вдруге за тиждень було вражено Московський нафтопереробний завод. Про це написав президент України Володимир Зеленський.
Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ також повідомили, що підрозділи Сил оборони в Московській області РФ повторно завдали удару по Московському нафтопереробному заводу.
Як повідомлялося, ударні безпілотники атакували Москву, а також нафтобазу в Гуково Ростовської області Росії. Крім того, поблизу Шебекіно в Бєлгородській області спалахнула пожежа — ймовірно, на складі з легкозаймистими або горючими матеріалами.
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Про джерело: Радіо Свобода
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