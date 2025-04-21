'Молився за мир та українців': як в Україні та світі реагують на сметь Папи Франциска

Смерть Папи Римського Франциска стала трагічною подією для вірян по всьому світу та, зокрема в Україні.

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Як в Україні та світі реагують на сметь Папи Франциска / Колаж Главред, фото: vaticannews, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагічні новини із Ватикану щодо смерті Папи Римського Франциска. Відповідну заяву він опублікував у дописі в соцмережі Х.

Як відреагував Зеленський

Зеленський підкреслив, що мільйони людей у всьому світі оплакують смерть Папи Франциска. За його словами, все життя Понтифіка було віддане служінню Богові, людям і Церкві.

"Він умів дарувати надію, полегшувати страждання молитвою та сприяти єдності. Він молився за мир в Україні та за українців. Сумуємо разом з католиками та всіма християнами, які шукали в Папі Франциску духовної підтримки. Вічна пам'ять!", - написав президент України. відео дня

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав звістку про смерть Папи Франциска трагічною подією для всього світу.

"Він присвятив своє життя Богові, людям і Церкві. Папа молився за мир в Україні та за українців. Вічна пам'ять!", - сказав він.

Як відреагував Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що Папа Франциск завжди прагнув, аби Церква від його рідного Буенос-Айреса до Риму дарувала радість і надію тим, хто найбільше цього потребує, єднала людей між собою та з природою.

"Нехай ця надія відроджується нескінченно і після нього. До всіх католиків, до скорботного світу ми з дружиною посилаємо наші думки", - написав він.

Як відреагував Епіфаній

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній у своєму дописі на Facebook висловив глибокий смуток у зв’язку з новиною про смерть Папи Римського Франциска. Він зазначив, що Папа присвятив своє життя служінню Богові, зміцненню християнської віри та реалізації численних гуманітарних ініціатив на підтримку потребуючих.

"Під час наших особистих зустрічей Папа Римський Франциск висловлював щире занепокоєння долею українців, що страждають від російської агресії. Для нас надзвичайно важливими стали його зусилля і особисте сприяння у питаннях звільнення українських військовополонених, а також повернення в Україну депортованих російською владою дітей. Спочилий понтифік прагнув відповідно до своїх переконань допомогти українцям досягнути миру та завжди закликав до молитви про це. Учора у своєму великодньому посланні Папа знову згадав про "Україну, розтерзану війною", висловивши сподівання на встановлення, з Божої волі, справедливого і стійкого миру в нашій країні", - написав Епіфаній.

Епіфаній наголосив, що його молитви та зусилля залишаться в серцях вірян. Він також висловив щирі співчуття католицькій спільноті, єпископату, Римсько-Католицькій Церкві в Україні, Українській Греко-Католицькій Церкві та всім, хто глибоко поважав покійного Папу.

"У ці дні ми згадуємо про хресну жертву Спасителя, Який Своєю смертю спас людство, аби ми здобули вічне життя. А Своїм Воскресінням — ознаменував перемогу над смертю, подарував людству надію, що зло буде переможене, а ми неодмінно возз’єднаємося із нашими спочилими у вічному житті. "Істинно, істинно кажу вам: хто вірує в Мене, має життя вічне" (Ін. 6: 47). Нехай Господь упокоїть душу Папи Римського Франциска у Своїх оселях, а нас помилує і спасе, бо Він Благий і Людинолюбний", - резюмував Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Смерть Папи Римського Франциска - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Папа Римський Франциск, який раніше проходив лікування в лікарні у важкому стані та був виписаний, помер 21 квітня у Ватикані.

У Ватикані підтвердили смерть Папи Франциска у віці 88 років. Найближчим часом має розпочатися процедура обрання нового понтифіка.

Видання New York Post вже опублікувало перелік можливих кандидатів на пост наступного Папи Римського.

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Хто такий Папа Франциск? Франциск - 266-й Папа Римський із 13 березня 2013 року. Ординарій українських греко-католиків у Аргентині з 1998 року. Перший понтифік-єзуїт.

6 квітня 2022 року Папа Франциск засудив різанину в Бучі та підняв український прапор.

15 квітня 2022 року під час традиційної Хресної ходи в Римі у Страсну п'ятницю Франциск закликав українців і росіян до примирення.

18 листопада 2022 року Папа Франциск вкотре назвав російське вторгнення в Україну "конфлікт в Україні", заявивши, що Ватикан готовий виступити посередником, щоб зупинити конфлікт в Україні. 25 серпня 2023 року Папа Римський заявив перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі: "Ніколи не забувайте про спадщину. Ви - нащадки великої Росії".

9 березня 2024 року стало відомо, що в лютому місяці у інтерв'ю швейцарській компанії RSI Франциск заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з Росією, пише Вікіпедія.

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