У Москві спалили автомобіль топ-чиновника Генштабу: відповідає за військову цензуру

У Москві підпалили автомобіль працівника Генштабу / Telegram/BAZA

У Москві підпалили автомобіль заступника начальника управління Генштабу Збройних сил РФ Євгена Секретарєва. Відомо, що він відповідав за військову цензуру. Про це повідомляє Telegram-канал BAZA.

Повідомляється, що невідома жінка підпалила машину BMW X6, яка стояла у дворі будинку на Ленінградському шосе.

Жінка нібито облила бензином багажник машини і підпалила. Внаслідок пожежі задня частина авто вигоріла. Також загорілася і трава в декількох метрах від машини.

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Пізніше росЗМІ повідомили про те, що "палійку" нібито затримали і вона заявила, що виступає проти "спецоперації" в Україні.

У Москві підпалили автомобіль працівника Генштабу / Telegram/BAZA

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Запорізькій області в результаті підриву автомобіля ліквідовано гауляйтера Михайлівки Івана сушка.

За попередньою інформацією, Сушко був поранений, в критичному стані його доставили в лікарню, де він і помер.

До того повідомлялося про те, що в тимчасово окупованому російськими агресорами місті Маріуполь (Донецька область) невідомі партизани здійснили спробу замаху на життя гауляйтера і посіпака окупантів Костянтина Іващенка.

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