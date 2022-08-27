У Москві спалили автомобіль топ-чиновника Генштабу: відповідає за військову цензуру

Машину нібито підпалила жінка, яка виступає проти "спецоперації" в Україні.
У Москві підпалили автомобіль заступника начальника управління Генштабу Збройних сил РФ Євгена Секретарєва. Відомо, що він відповідав за військову цензуру. Про це повідомляє Telegram-канал BAZA.
Повідомляється, що невідома жінка підпалила машину BMW X6, яка стояла у дворі будинку на Ленінградському шосе.
Жінка нібито облила бензином багажник машини і підпалила. Внаслідок пожежі задня частина авто вигоріла. Також загорілася і трава в декількох метрах від машини.
Пізніше росЗМІ повідомили про те, що "палійку" нібито затримали і вона заявила, що виступає проти "спецоперації" в Україні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Запорізькій області в результаті підриву автомобіля ліквідовано гауляйтера Михайлівки Івана сушка.
За попередньою інформацією, Сушко був поранений, в критичному стані його доставили в лікарню, де він і помер.
До того повідомлялося про те, що в тимчасово окупованому російськими агресорами місті Маріуполь (Донецька область) невідомі партизани здійснили спробу замаху на життя гауляйтера і посіпака окупантів Костянтина Іващенка.
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