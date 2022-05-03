Моторошна ДТП на Рівненщині: автобус зіткнувся з бензовозом, багато жертв

За інформацією правоохоронців, ДТП сталася неподалік села ситне Дубенського району.
У Рівненській області у вівторок ввечері, 3 травня, на трасі Київ-Чоп зіткнулися автобус і бензовоз. Щонайменше загинули 16 людей, ще шестеро — постраждали, пише Нацполіція Рівненської області.
За інформацією правоохоронців, ДТП трапилася неподалік від села Ситне Дубенського району.
Рух автошляхом Київ-Чоп на цій ділянці перекрито повністю.
На місці інциденту працюють правоохоронці, рятувальники та медики.
Читайте також:
- Кривава ДТП у Харкові: батькам підлітка повідомили про підозру
- На Хмельниччині мікроавтобус з біженцями потрапив у ДТП: багато загиблих та поранених
- Ляшко потрапив у ДТП з авто зі спецсигналами і закотив істерику прямо посеред дороги
Автор: Катя Трохименко