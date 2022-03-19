Світ ще повернеться до питання закриття неба над Україною за кілька днів – Квасневський

Україні потрібно негайно надати більше зброї для захисту, наголосив експрезидент Польщі.
Інші держави повинні негайно і не дивлячись на вартість поставок надати Україні більше зброї, яку вона зможе використовувати для захисту у війні з Росією. Про це заявив колишній президент Польщі Олександр Квасневський в інтерв’ю виданню Дзеркало тижня.
Також він висловив думку, що питання закриття неба над Україною не закрите, і світ ще повернеться до нього.
"Упевнений, що до питання закриття неба над Україною ми також повернемось буквально за кілька днів. Будь-яка війна має свою динаміку, вона розвивається, а разом із нею розвиваються й інші пов'язані процеси, все, що здавалося нам неможливим ще тиждень тому, вже найближчим часом може сприйматися зовсім інакше", – заявив Квасневський.
Колишній президент Польщі зазначив, що якщо ця війна переросте у світовий конфлікт, то вона не скінчиться нічим хорошим ні для кого.
Нагадаємо, раніше країни НАТО висловили єдину позицію, згідно з якою повітряних або наземних сил колективного блоку безпеки Заходу в Україні не буде. Про це заявив генеральний секретар Йенс Столтенберг.
Після цього Столтенберг заявив, що розуміє розчарування і біль президента Володимира Зеленського та українського народу, але для Північноатлантичного альянсу вкрай важливо уникнути ескалації війни в Європі.
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