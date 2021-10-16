Міграційний удар та захист від Лукашенка і Путіна: у Польщі пояснили плани щодо кордону з Білоруссю

У Польщі мають намір побудувати стіну на кордоні з Білоруссю / УНІАН

Спорудження паркану на кордоні Польщі та Білорусі посприяє захисту польської держави від шантажу з міграційних питань з боку глави РБ Олександра Лукашенка і російського президента Володимира Путіна. Влада докладе максимальних зусиль для посиленого патрулювання прикордонних ділянок і допомоги мігрантам. Про це заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

"Будівництво паркану на польсько-білоруському кордоні допоможе захистити Польщу від міграційного шантажу в довгостроковій перспективі - в цьому випадку з боку Олександра Лукашенка і Володимира Путіна. Ми не хочемо, щоб нас шантажували", - сказав глава уряду, відповідаючи на питання на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.Читайте такжеСотні мігрантів на день мчать від режиму Лукашенка: в країні ЄС оголосили про війська біля кордонів Білорусі

Також він підкреслив, що польська влада має намір докласти максимальних зусиль для ретельного патрулювання прикордонних ділянок і допомоги мігрантам.

Білорусь і проблема нелегальної міграції

Уряд Литви 2 липня оголосив надзвичайний стан в країні через високий потік нелегальних мігрантів, які потрапляли на територію литовської держави з Білорусі. Тоді попередньо підрахували, що на день білорусько-литовський кордон могли перетинати понад 150 осіб.

Білоруський невизнаний президент Олександр Лукашенко у відповідь заявляв, що Білорусь більше не збирається тримати в своїй країні нелегалів, тому що у Мінська після санкцій ЄС немає на це грошей.

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Фінляндія у зв'язку з такою ситуацією відправила додаткові сили до Литви і Латвії, щоб посилити контроль над прикордонними пунктами з Білоруссю.

Наприкінці серпня влада Польщі оголосила про намір спорудити паркани висотою більше 2 метрів на кордоні з республікою Білорусь. Причиною такого рішення є потік нелегальних мігрантів.