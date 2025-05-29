'Місця вже визначені': у Білорусі мріють про розміщення 'Орєшніка' до кінця року

У Лукашенка назвали головну мету розміщення російських ракет.

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Ракети "Орешник" можуть з’явитися в Білорусі / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

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"Орешник" може з’явитися в Білорусі до кінця року

Головна мета розміщення ракет - соціально-економічний розвиток Білорусі

Російські ракети "Орєшнік" можуть з’явитися на території Білорусі до кінця 2025 року. З місцями розміщення сторони нібито вже визначилися. Про це заявив держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович, якого цитують білоруські ЗМІ, передає РБК-Україна.

Вольфович нагадав, що деякі українські посадовці та інші чиновники раніше стверджували, що плани щодо розміщення "Орешніка" у Білорусі – вигадка.

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"Робота йде. Заяви низки посадових осіб України та інших керівників - що це блеф, що нічого цього немає... Нехай тішать себе надією...Білорусь не ставить за мету збільшення чисельності збройних сил чи військового бюджету. Ми чудово розуміємо, що наша головна мета – соціально-економічний розвиток нашої країни, покращення добробуту наших громадян", - розповів він.

За його словами, питання розміщення російського ракетного комплексу перейде "в практичну площину" до кінця 2025 року.

"Ракетний комплекс "Орєшнік" планують розмістити в Білорусі до кінця поточного року, місця для його розміщення вже визначено", - заявив держсекретар Ради безпеки Білорусі.

Що відомо про РС-26 "Рубіж" (Орєшнік) / Інфографіка: Главред

Загроза ударів міжконтинентальних балістичних ракет - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Головне управління розвідки заздалегідь попереджало, що в ніч на 19 травня Росія планує провести "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 із комплексу "Ярс".

Видання Defense Express звертає увагу на незвичне місце проведення цього запуску — замість традиційного полігону "Плесецьк", де зазвичай здійснюють такі пуски, цього разу мова йде про район поблизу населеного пункту Свободний у Свердловській області, як вказувалося у повідомленні ГУР.

Пізніше зʼясувалося, що пуск так і не відбувся. Аналітики не виключали позаштатної ситуації.

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Що таке Ярс PC-24 Ярс - російський стратегічний ракетний комплекс із твердопаливною міжконтинентальною балістичною ракетою мобільного та шахтного базування з головною частиною, що розділяється. Розроблено Московським інститутом теплотехніки (МІТ) під керівництвом академіка РАН Ю. С. Соломонова. Є модифікацією ракетного комплексу "Тополь-М". Тактико-технічні характеристики не розкриваються. Відомо, що максимальна дальність ракети Ярс - 12 тисяч кілометрів.

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