Масова загибель рашистів: у РФ чекають на "потяги смерті" з України та готують сотні могил

Сотні загиблих ще чекають повернення в Росію і зберігаються в рефрижераторах на залізничних коліях.
У різних регіонах Росія почався процес підготовки могил у великих масштабах.
Це є свідченням масової загибелі окупантів на території України, йдеться в повідомленні російського ресурсу Можем объяснить.
Могили закуповують для людей, які не мають родичів або ж незахищених соціальних груп. Зазначається, що закупівель подібного масштабу раніше не було
Підготовка нових могил в РФ: що відомо
У Хабаровському краї замовили риття 700 могил. Ще п'ять років тому був аналогічний контракт, проте на 120 могил, однак за дешевшими цінами. Тобто нинішні поховання організовують на швидку руку.
У Красноярську замовили риття ще 100 могил, що стало першим випадком в історії замовника.
У Челябінській області - риття могил для 37 померлих, а в Карелії - 39.
Видання додає, що сотні загиблих ще чекають повернення в Росію і зберігаються в рефрижераторах на залізничних коліях - "поїздах мертвих". РФ не поспішає забирати їх тіла.
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Раніше повідомлялося про те, що на сході українські військовослужбовці відбили 10 атак противника.
У свою чергу в оперативно-тактичному угрупованні Схід зазначили, що українські військовослужбовці в понеділок знищили 48 російських окупантів в районі відповідальності ОТГ.
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