Маск зібрався побудувати нове місто і дав йому назву

Бізнесмен хоче створити нове місто в Техасі, в якому будуть "дуже добре ставитися до собак".
Відомий американський бізнесмен, засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск вирішив освоювати не лише космос, але і планету Земля. Зокрема, він анонсував будівництво нового міста.
Маск вирішив збудувати місто в американському штаті Техас і назвати його Старбейс (Starbase). Про це бізнесмен написав у Twitter.
"Створюю місто Старбейс, Техас", - повідомив Маск.
За площею це місто буде значно більшим за містечко Бока-Чіка, де розташований космодром SpaceX. Крім того, в Старбейз будуть "дуже добре ставитися до собак".
Як відомо, наприкінці 2020 року Маск переїхав з Каліфорнії до Техасу.
Раніше Маск заявляв про готовність розпродати все своє майно заради будівництва міста на Марсі. Засновник Tesla і SpaceX впевнений, що людству важливо стати космічною цивілізацією і міжпланетним видом. При цьому він визнавав, що для будівництва міста на Марсі буде потрібно багато ресурсів.
читайте такожМаск вставив чіп в мавпу і навчив її грати у відеоігри
Нагадаємо:
- Супутниковий Інтернет Starlink американської космічної компанії SpaceX може з'явитися на території України вже наступного року. Покриття українського простору заплановано на 2022 рік.
- Маск вперше протестував супутниковий Інтернет від Starlink 22 жовтня 2019 року. Він відправив у тестовому режимі твітт, після чого повідомив про те, що його ініціатива увінчалася успіхом.