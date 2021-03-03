Маск зібрався побудувати нове місто і дав йому назву

Ілон Маск планує створити нове місто в Техасі / Reuters

Відомий американський бізнесмен, засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск вирішив освоювати не лише космос, але і планету Земля. Зокрема, він анонсував будівництво нового міста.

Маск вирішив збудувати місто в американському штаті Техас і назвати його Старбейс (Starbase). Про це бізнесмен написав у Twitter.

"Створюю місто Старбейс, Техас", - повідомив Маск.

За площею це місто буде значно більшим за містечко Бока-Чіка, де розташований космодром SpaceX. Крім того, в Старбейз будуть "дуже добре ставитися до собак".

Як відомо, наприкінці 2020 року Маск переїхав з Каліфорнії до Техасу.

Реклама

Раніше Маск заявляв про готовність розпродати все своє майно заради будівництва міста на Марсі. Засновник Tesla і SpaceX впевнений, що людству важливо стати космічною цивілізацією і міжпланетним видом. При цьому він визнавав, що для будівництва міста на Марсі буде потрібно багато ресурсів.

читайте такожМаск вставив чіп в мавпу і навчив її грати у відеоігри

Нагадаємо: