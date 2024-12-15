Люди бачать дрони: над Нью-Йорком зафіксовано безпілотники - що кажуть в Байдена

Уряд допомагає поліції штату Нью-Джерсі впоратися з випадками виявлення дронів.

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Над Штатами літають невідомі дрони / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

В США почастішали випадки виявлення дронів

Федеральний уряд вживає заходів для боротьби з літаючими апаратами

Біля Нью-Йорка в США люди бачать дрони невідомого походження. Безпілотники викликають занепокоєння у жителів Нью-Джерсі.

Як пише ABC News, міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас виступив з заявою, що федеральний уряд вживає заходів для боротьби з дронами.

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"Без сумніву, люди бачать дрони... Я хочу запевнити американську громадськість, що ми в федеральному уряді залучили додаткові ресурси, персонал і технології, щоб допомогти поліції штату Нью-Джерсі впоратися з випадками виявлення дронів", - сказав він.

Майоркас висловив думку, що деякі з цих безпілотників насправді є дронами. Однак, як вважає міністр, деякі інші є лише пілотованими літаками, які зазвичай приймають за безпілотники.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, також і над авіабазами Британії помітили невідомі безпілотники. Американські військові, які використовують авіабази, заявили, що на даному етапі незрозуміло, чи слід вважати дрони ворожими.

Видання Bild теж зазначало, що у Німеччині більше року невідомі безпілотники "витріщаються" на тренування ЗСУ. Що доволі дивно, поки жоден з них не вдалося приземлити, пишуть ЗМІ.

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Хто такий Алехандро Майоркас? Алехандро Майоркас (англ. Alejandro N. Mayorkas; нар. 24 листопада 1959) — американський правник і державний діяч кубинського походження, заступник міністра внутрішньої безпеки США (2013—2016), міністр внутрішньої безпеки США з 2 лютого 2021 року. 23 листопада 2020 року обраний президент США Джо Байден оголосив, що Майоркас займе в його адміністрації посаду міністра внутрішньої безпеки, пише Вікіпедія. 2 лютого 2021 року Сенат затвердив Алехандро Майоркаса міністром внутрішньої безпеки. Отримав 57 голосів "за", "проти" — 43.

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