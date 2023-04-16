'Люди у нас просто такі': в Астрахані росіяни ледь не побились через паски

У низці ЗМІ повідомляють, що паски нібито роздавали безкоштовно. Однак у магазині це спростували.

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В Астрахані росіяни ледь не побились через паски / УНІАН, скріншот

У країні-агресорці Росії в місті Астрахань росіяни влаштували тисняву в магазині через паски, які просто продавали, а не роздавали безкоштовно.

Один з місцевих Telegram-каналів опублікував відео інциденту. На записі можна побачити, як місцеві мешканці штовхають один одного і сваряться у спробах вхопити паску з прилавку.

Тиснява сталася в суботу, 15 квітня, в місцевому продуктовому магазині "Михайлівський". У низці ЗМІ повідомляють, що паски нібито роздавали безкоштовно. Однак у магазині це спростували.

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"Жодних акцій не було, звичайні паски на продаж. Коли паски на прилавку в районі обіду закінчилися, покупці вишикувалися в чергу і навіть не дали співробітнику довезти їх до місця, накинулися на ходу", - розповіли в магазині.

В Астрахані росіяни ледь не побились через паски / скріншот

Продавці зазначили, що не знають, із чим була пов'язана така реакція.

"Зараз паски у продажу, жодного ажіотажу немає. Напевно, люди у нас просто такі", - розповіли працівники.

Нагадаємо, раніше у глибинці країни-агресора, у Владивостоці, під час роздачі священником великодніх яєць почалася тиснява. Роздача освячених яєць і пасок почалася відразу після хресного ходу, в якому брали участь більше тисячі чоловік.

Натовп оточив священнослужителя з великоднім кошиком. Люди активно били один одного руками, тягнули руки до священника і не давали йому пройти. Крім того, потім з'явилося відео, зняте в одному з російських храмів. І там вже священик, не мудруючи лукаво, просто жбурляв яйця в натовп.

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