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У хід пішла кіннота: Жданов розповів, як росіяни транспортують обладнання на фронт

Аліна Дембіцька
15 квітня 2023, 22:03 оновлено 15 квітня, 22:03
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Військовий експерт підкреслив, що не лише нестача техніки стала проблемою для російських військових.
У хід пішла кіннота: Жданов розповів, як росіяни транспортують обладнання на фронт
Жданов розповів, як росіяни транспортують обладнання на фронт / скріншот YouTube

У російських окупантів не вистачає техніки для підвезення необхідного озброєння, тому вони беруть коней для виконання таких завдань. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

Як зазначив Жданов, не лише нестача техніки стала проблемою для російських військових. У країні-агресорці нині використовують назви для своїх нових полків, які походять з часів Другої світової війни, віддаючи таким чином шану пам'яті своїх попередників.

"Нумерацію нових сформованих полків із мобілізованих у Росії зараз ведуть від Червоної армії, з Другої світової війни. Вони так нібито пов'язують історію, відроджують історію дідів. Так, наприклад, полки вже називаються не мотострілецькими, а стрілецькими, як у 40-х роках", - сказав військовий експерт.

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За його словами, у Росії наразі робиться все, щоб перевести стрілки нинішньої війни в статус вітчизняної. І тоді – "вставай, страна огромная!".

"От тільки Путін боїться це гасло оголосити, тому що чим далі в ліс, тим товщі партизани. Ще рік тому він міг це зробити, і була б підтримка. А сьогодні розмови на кухні все-таки перемагають розмови на екрані телевізорів. Тому в Кремлі бояться. Вони бояться навіть оголосити другу хвилю мобілізації", - зазначив Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, нещодавно військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов заявив, що країна-агресорка Росія за час повномасштабної війни проти України вичерпала увесь свій ресурс, а тому її більше немає чим нас дивувати. Наразі РФ може лише розконсервувати старі танки часів Другої світової війни.

"Росії вже нема чого діставати. Все, список добіг кінця. Більше дістати з загашника нема чого. Нас Росії більше нічим здивувати", - сказав Жданов.

Також Жданов зауважив, що ворог вже відправив на фронт дуже старі танки Т-55, які були випущені в 1958-1979 роках. Однак окупанти застосовуватимуть їх не як звичайні танки для наступу.

"Росія вже дістає танки Т-55. Швидше за все, ми потім зможемо знайти укріпрайони з них, коли танки закопують по саму вежу і використовують в якості вогневих засобів, стаціонарної артилерії, а не в якості маневрених засобів, як зазвичай застосовуються танки", - сказав Олег Жданов.

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