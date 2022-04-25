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Критичні тижні: в Міноборони Британії дали тривожний прогноз щодо війни

25 квітня 2022, 21:57

Українським військовим потрібно більше артилерії і далекобійних боєприпасів, а також протикорабельних ракет.

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Наступні три тижні війни в Україні "критичні"

Міністр оборони Сполученого Королівства Бен Уоллес поділився міркуваннями щодо ймовірно вирішального етапу війни РФ проти України, пише видання Sky News.

Уоллес назвав наступні три тижні війни "критичними". За його словами, українським військовим потрібно більше артилерії і далекобійних боєприпасів, а також протикорабельних ракет.

Міністр підтвердив готовність Британії надати максимальну допомогу Україні. Разом з тим, Уоллес відзначив важливість мати довгостроковий план того, як Європа буде "стримувати Володимира Путіна після завершення війни".

"Як ми будемо жити з цим сусідом в Європі, якщо він залишиться? Це важлива тема для обговорення всіма нами", - резюмував Уоллес.

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що схвалив рішення щодо проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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Британия Володимир Путін військова агресія РФ новини України
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