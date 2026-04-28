"Хрещениця" Путіна подякувала йому, що не сидить у в'язниці - гучна заява Собчак

Юрій Берендій
28 квітня 2026, 20:05
Ксенія Собчак знову публічно висловилася про свою позицію щодо Росії та похвалила Володимира Путіна, заявивши про бажання залишатися в країні.
'Хрещениця' Путіна подякувала йому, що не сидить у в'язниці - гучна заява Собчак
Про що йдеться у матеріалі:

  • "Хрещениця" Путіна подякувала йому за те, що не сидить у в'язниці
  • Вона заявила про відмову від політичних амбіцій і про рішення залишатись в РФ

Російська телеведуча Ксенія Собчак, яка за даними ЗМІ є хрещеною донькою російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна похвалила главу Кремля та подякувала за те, що не сидить у в'язниці. Відповідну заяву вона зробила в інтерв’ю головному редактору видання Republic Зінаїді Пронченко.

"У мене є амбіція жити в Росії. І завдяки Володимиру Володимировичу Путіну я можу жити в цій країні, можу працювати, а не сидіти у в’язниці", — заявила Собчак, відповідаючи на питання про те, чи зверталась вона колись особисто до Путіна.

'Хрещениця' Путіна подякувала йому, що не сидить у в'язниці - гучна заява Собчак
Варто зазначити, що Собчак часто сприймають як фігуру, яка діє в межах дозволеної ліберальної опозиції та може просувати вигідні для кремлівської пропаганди наративи у завуальованій формі.

Ксенія Собчак, яка з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну намагається логічно пояснювати дії Путіна та підтримує уявлення про так званих "хороших росіян", раніше під час своєї президентської кампанії 2018 року заявляла, що планує займатися політикою серйозно і надовго.

Тепер же вона стверджує, що більше не має політичних амбіцій і уникає роздумів про можливі "червоні лінії", після яких могла б залишити країну.

"Тому що я для себе прийняла тверде рішення, що я хочу жити в Росії", — підсумувала вона.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський музичний продюсер і музикант Володимир Кисельов публічно розкритикував Ксенію Собчак, образивши її та згадавши її батька.

Водночас в російському інформаційному просторі знову з’явилися суперечливі заяви щодо особистого життя Володимира Путіна. Оперна співачка та колишня депутатка Держдуми Марія Максакова висловила думку, що Путін не планував офіційного шлюбу з гімнасткою Аліною Кабаєвою, а їхні стосунки могли мати суто прагматичний характер, зокрема у контексті можливого використання біологічного матеріалу в медичних експериментах. Вона також стверджує, що Путін нібито не демонстрував зацікавленості у сімейному житті.

Розслідування центру "Досьє" виявило, що у Путіна є двоє малолітніх синів від Аліни Кабаєвої — Іван, який нібито народився у 2015 році, та Володимир, який нібито з’явився на світ у 2019-му. Як йдеться у розслідуванні, діти нібито користуються підробленими документами, пересуваються приватними літаками та яхтами, пов’язаними з Путіним, перебувають під охороною ФСО і не з’являються публічно.

Про персону: Ксенія Собчак

Ксенія Собчак — російська журналістка, пропагандистка, теле- та радіоведуча, актриса, сценаристка, кіно- та телепродюсерка. Дочка першого мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака та сенаторки Людмили Нарусової.

