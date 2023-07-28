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Кремль готує теракт росіянам у Брянській області, щоб звинуватити Україну

Юлія Куришко
28 липня 2023, 19:42 оновлено 28 липня, 19:47
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Влада РФ проводить інформаційну підготовку, розповсюджуючи дезінформацію серед місцевого населення.
Кремль готує теракт росіянам у Брянській області, щоб звинуватити Україну
Кремль готує теракт для росіян / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: відео

Кремль запланував провести терористичні акти проти власного населення в Брянський області, щоб звинуватити в цьому Україну, інформує Центр національного спротиву.

У повідомленні йдеться, що російська влада проводить інформаційну підготовку, розповсюджуючи дезінформацію серед місцевого населення.

"В Брянській області, в районі від Нові Юрковичі до Біла Березка, російська влада планує проведення терактів проти власного населення. Наразі триває інформаційна підготовка до операції. місцеві попереджають, що останні два дні російська влада попереджає їх про можливе проникнення диверсійно-розвідувальних груп ЗСУ з метою диверсій проти цивільного населення", - передає ЦНС.

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Крім того, у ЦНС повідомили, що для імітації протидії в цей район прибуває підсилення для контрдиверсійних заходів.

Нагадаємо, що в ISW описали три можливі сценарії аварії на Запорізькій АЕС. Наслідки теракту на ЗАЕС для росіян можуть бути гіршими, ніж проблеми з контрнаступом для Збройних сил України.

Зеленський стверджує, що Росія здатна влаштувати локальний вибух на Запорізькій АЕС. На захопленій Запорізькій АЕС перебувають близько 500 російських окупантів з важкою військовою технікою, розповів президент.

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