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Космічні туристи Ілона Маска успішно повернулися на Землю

19 сентября 2021, 09:29

Екіпаж Inspiration4 - дітище американського мільярдера Джареда Айзекмана, який втілив в життя проєкт про те, що космос повинен бути відкритий для всіх.

космічні туристи
Космічні туристи Ілона Маска успішно повернулися на Землю / Reuters

Корабель SpaceX Ілона Маска з першим цивільним екіпажем успішно приводнився в Атлантиці. Crew Dragon пробув на орбіті орієнтовно три доби.

Космічний корабель Crew Dragon з першим у світі повністю непрофесійним комерційним екіпажем після триденного польоту в неділю приводнився в Атлантиці поблизу Флориди, відео доступне на YouTube-каналі CNet.

"Успішне приводнення підтверджено", - йдеться в повідомленні компанії SpaceX.

Зазначимо, екіпаж Inspiration4 стартував з центру Кеннеді НАСА 15 вересня без професійного астронавта на борту. Вся поїздка була повністю автоматизована.

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Екіпаж Inspiration4 - дітище американського мільярдера Джареда Айзекмана, який втілив в життя проєкт про те, що космос повинен бути відкритий для всіх.

космічні туристи маска повернулися додому
Космічні туристи Ілона Маска успішно повернулися на Землю / Reuters

Мільярдерові Айзекману 38 років - він досвідчений пілот, є засновником і генеральним директором компанії з обробки платежів. Він заплатив SpaceX за політ, але сума угоди не розкривається.

До складу екіпажу разом з Джаредом Айзекменом увійшли 29-річна лікарка з дитячої лікарні в Мемфісі Хейлі Арсено, 51-річна професорка геології Сайен Проктор, а також 41-річний співробітник аерокосмічної корпорації Lockheed Martin Крістофер Семброскі.

Місія Айзекмана була куди більш амбітною, ніж польоти Бренсона і Безоса. Їх походи хоча й були досить високими, щоб їх екіпажі могли випробувати кілька моментів мікрогравітації, проте закінчилися за лічені хвилини.

Капсула Dragon, використана для Inspiration4, досягла орбітальної висоти 575 кілометрів - більше, ніж у Міжнародної космічної станції.

Космічний туризм

Космічний туризм переживає відродження після десятирічної перерви. Раніше цього літа мільярдери-бізнесмени Річард Бренсон і Джефф Безос літали на орбіту Землі на своїх власних космічних апаратах.

А після цієї місії SpaceX буде тільки два приватних візити на Міжнародну космічну станцію (МКС) – один у жовтні, за участю російського кінорежисера й актриси, а другий – на початку наступного року.

SpaceX планує і далі здійснювати комерційні орбітальні польоти, які не обмежуються запитами традиційних державних космічних агентств. Так, техаський стартап, компанія Axiom Space, вже заплатила SpaceX за чотири польоти, щоб доставити на МКС космічних туристів.

viber
новини США SpaceX Ілон Маск космос
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