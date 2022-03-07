У Празі вулиця Руська стала називатися, як послання військовому кораблю

У Празі активісти "перейменували" вулицю Ruská (Руська) на знамените послання українських прикордонників російському військовому кораблю.

Як пише чеське російськомовне видання Vinegret, чеською мовою воно звучить як: "Ruská válečné lodi, jdi do prdele", а перекладається як "російський військовий корабель, йди нах*й".

Навігаційні таблички залишилися колишніми. Активісти просто наклеїли на всі таблички наклейки, виконані тим же кольором і шрифтом, що і оригінал.

Відзначається, що муніципальна влада поки ніяк не відреагувала на ситуацію. Ймовірно, вони не стануть поспішати з видаленням наклейок, як не поспішають повертати колишній вигляд покажчикам з назвою вулиці Moskevská, яка знаходиться в тому ж районі. Кілька днів тому невідомі наклеїли на них наклейки у формі Прапора України.

Нагадаємо, український острів Зміїний у Чорному морі ворог захопив у перший день війни - 24 лютого.

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13 українських прикордонників не здалися ворогу.

"Я-російський військовий корабель.Пропоную скласти зброю і здатися щоб уникнути коровопролиття і невиправданих жертв. В іншому випадку по вас буде завдано бомбового удару", - двічі повторив противник українцям по рації.

Дослівно відповідь українських воїнів: "Російський військовий корабель, іди нах..й!".

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