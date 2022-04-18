КНДР заявила про відновлення ядерних випробувань / Reuters

Північна Корея заявила про проведення успішних випробувань, які "значно поліпшать тактичні ядерні можливості".Таку інформацію оприлюднило офіційне інформаційне агентство KCNA, пише BBC.

Військові Південної Кореї підтвердили, що мова йде про запуск двох ракет, ймовірно, малої дальності, запущених з півночі в море в суботу ввечері, 16 квітня.

"Тактична керована зброя нового типу має велике значення для різкого поліпшення вогневої потужності передових артилерійських підрозділів великої дальності та підвищення ефективності дії тактичних ядерних боєприпасів", - повідомляють в КНДР.

Важливо, що КНДР ще в 2017 році офіційно припинила ядерні випробування. А в наступному році там навіть підірвали тунельний ядерний полігон в якості доказів зближення з Південною Кореєю і США.

У BBC зазначають - нові випробування можуть бути доказом того, що КНДР найближчим часом планує випробувати тактичну ядерну зброю. Там нагадали, що супутникові знімки фіксують проведення робіт з відновлення тунелів.

Нові випробування можна розглядати як відповідь на спільні військові навчання США і Південної Кореї, які розпочнуться 18 квітня і триватимуть дев'ять днів.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела, близькі до Адміністрації президента Росії і до Уряду РФ, повідомляли, що Путін усвідомлює близький провал у війні і шукає "нову ідеологію для РФ". У Кремлі розуміють, що не захоплять Київ, тому шукають спосіб пояснити своїм громадянам "перемир'я" з Україною і те, чому росіянам доведеться жити під санкціями.

Раніше повідомлялося, що заради "красивої картинки" російське військове керівництво наказало своїм горе-воякам знищити свою ж військову техніку і зафіксувати це на фото і відео. Знищені машини і зброю хочуть видати нібито за українські і показати, "як ефективно воюють росіяни в Україні".

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