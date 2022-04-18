УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

КНДР заявила про відновлення ядерних випробувань

18 квітня 2022, 00:27

Військові Південної Кореї підтвердили, що мова йде про запуск двох ракет, ймовірно, малої дальності, запущених з півночі в море в суботу ввечері, 16 квітня.

КНДР, Кім Чен, Ин, ракета, запуск
КНДР заявила про відновлення ядерних випробувань / Reuters

Північна Корея заявила про проведення успішних випробувань, які "значно поліпшать тактичні ядерні можливості".Таку інформацію оприлюднило офіційне інформаційне агентство KCNA, пише BBC.

Військові Південної Кореї підтвердили, що мова йде про запуск двох ракет, ймовірно, малої дальності, запущених з півночі в море в суботу ввечері, 16 квітня.

"Тактична керована зброя нового типу має велике значення для різкого поліпшення вогневої потужності передових артилерійських підрозділів великої дальності та підвищення ефективності дії тактичних ядерних боєприпасів", - повідомляють в КНДР.

Важливо, що КНДР ще в 2017 році офіційно припинила ядерні випробування. А в наступному році там навіть підірвали тунельний ядерний полігон в якості доказів зближення з Південною Кореєю і США.

У BBC зазначають - нові випробування можуть бути доказом того, що КНДР найближчим часом планує випробувати тактичну ядерну зброю. Там нагадали, що супутникові знімки фіксують проведення робіт з відновлення тунелів.

Нові випробування можна розглядати як відповідь на спільні військові навчання США і Південної Кореї, які розпочнуться 18 квітня і триватимуть дев'ять днів.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела, близькі до Адміністрації президента Росії і до Уряду РФ, повідомляли, що Путін усвідомлює близький провал у війні і шукає "нову ідеологію для РФ". У Кремлі розуміють, що не захоплять Київ, тому шукають спосіб пояснити своїм громадянам "перемир'я" з Україною і те, чому росіянам доведеться жити під санкціями.

Раніше повідомлялося, що заради "красивої картинки" російське військове керівництво наказало своїм горе-воякам знищити свою ж військову техніку і зафіксувати це на фото і відео. Знищені машини і зброю хочуть видати нібито за українські і показати, "як ефективно воюють росіяни в Україні".

Читайте також:

viber
Північна Корея ядерне вооружение КНДР
Реклама
Популярне
Синоптики розповіли, якою буде погода в травні і коли вдарить справжня спекаСиноптики розповіли, якою буде погода в травні і коли вдарить справжня спека В Україну йде сильне похолодання і вдарять заморозкиВ Україну йде сильне похолодання і вдарять заморозки Україну заллють дощі та вдарить мороз: синоптик уточнив прогноз погоди на Вербну неділюУкраїну заллють дощі та вдарить мороз: синоптик уточнив прогноз погоди на Вербну неділю "Травень буде багатим на перемоги": таролог передбачила похмурий кінець війни для України і Росії"Травень буде багатим на перемоги": таролог передбачила похмурий кінець війни для України і Росії "Кат Алеппо" завалить позиції ЗСУ тілами орків: експерт пояснив методи командувача наступом РФ"Кат Алеппо" завалить позиції ЗСУ тілами орків: експерт пояснив методи командувача наступом РФ
Підтримайте Главред

Останні новини

00:52

У "ДНР" мобілізують артистів філармонії та відправляють на фронт - журналіст

00:51

Прикмети на 18 квітня: що не можна робити у Великий понеділок і як не потрапити в бідуВідео

00:42

Російському угрупованню під Ізюмом готують "котел" - АрестовичВідео

00:27

КНДР заявила про відновлення ядерних випробувань

17 квітня, неділя
23:54

ЗМІ з'ясували, де зараз перебуває одіозний нардеп Медведчук

Реклама
23:49

"Хочуть добити Донбас": Зеленський записав емоційне зверненняВідео

23:39

ЗСУ на сході відправили в "пекло" понад півсотні окупантівВідео

23:31

Більше не вірю світові, бо вони не зупинили Росію - Зеленський

23:20

Українська розвідка назвала нове місто, в районі якого окупанти готують головний ударВідео

22:53

Зеленський поспілкувався по телефону з главою МВФ: які саме питання обговорили

22:40

Мер Харкова закликав цивільних евакуюватися з містаВідео

22:28

Катя Осадча показала кругленький животик, і помолилася про "крихіту спокою"

22:01

"Лежіть! Не вставати!": медик по під залповим вогнем у Харкові прикривав собою українцівВідео

21:58

Україна вже заповнила опитувальник ЄС про статус кандидата - ОПВідео

21:42

Стає ізгоєм: експерт розповів, як після війни реагуватимуть на РФ у світіВідео

21:34

Контратака ЗСУ: на Харківщині звільнили кілька населених пунктівВідео

21:32

Чому Росія пограла битву за Київ: генерал-майор пояснив провал КремляВідео

21:17

Хочуть встигнути до Великодня: орки готуються до вирішальної битви, але у них нічого не вийдеВідео

20:57

Ситуація розбиває серце: Маріуполя як міста більше немає - Кулеба

20:53

Марічку Падалко в прямому ефірі довів до сліз український музикант з ТРОВідео

Реклама
20:40

Поки в Україні вбивають людей: вагітна Регіна Тодоренко розважає росіян новими піснями в МосквіВідео

20:37

Агресори проводять примусову мобілізацію та готують провокації - Генштаб ЗСУВідео

20:11

Зафарбовують символи Z: орки готують провокації в Запорізькій області

20:10

Прикмети на 19 квітня: що не можна робити і як не потрапити в біду у Великий вівторокВідео

20:06

Сонячне затемнення 30 квітня сильно вплине на хід війни з РФ: гороскоп для УкраїниВідео

19:35

Ракетний удар по Броварах: без світла сидять майже сто будинківВідео

19:21

Путін загнав Росію до власної пастки брехніПогляд

19:20

Війна з РФ може затягнутися на 10 років: Зеленський дав прогноз, що лякає і назвав причину

19:02

"Щоб не дратувати Росію": ЗМІ дізналися, чому Молдова відмовилася віддати винищувачі Україні

18:53

Ситуація в Маріуполі може стати "червоною лінією" в переговорах - КулебаВідео

18:36

Арестович пояснив, чому ЗСУ не йдуть у наступВідео

18:31

Путіну плювати на втрати: експерт пояснив, що зупинить війну РФ проти УкраїниВідео

18:21

"Вони це жруть і не можуть воювати": Дурнєв показав, чим годують окупантівВідео

18:16

Україна не відмовиться від сходу і битиметься за Донбас: Зеленський поставив різку умову Росії

18:05

Дмитро Комаров закликав до термінової евакуації всіх жителів Донецької та Луганської областейВідео

18:02

ЗСУ щодоби завдає РФ втрат більше, ніж окупанти отримали за 8 років у Сирії - The Economist

17:54

"Місто не здалося": захисники Маріуполя відповіли на ультиматум РФ про здачу в полонВідео

17:39

Початок хаосу: що означатиме ядерний удар Росії по УкраїніПогляд

17:29

Загроза нового штурму Києва: експерт пояснив, коли можна чекати на атаку РФВідео

17:26

Нищівний удар Нептуна по "Москві" - сильний аргумент: Арестович пояснив інтерес до зброї ЗСУВідео

Реклама
17:21

"Я їм наготовив поїсти": у Бородянці дідусь нагодував кадирівців отруєною бринзоюВідео

17:05

В Україні підскочили ціни на крупи: як сильно і на які самеВідео

16:58

На Херсонщині російські окупанти відкрили вогонь по дітях, є жертваВідео

16:52

Найсмачніша паска без дріжджів: паска, яка просто тане в ротіВідео

16:38

"Це неможливо забути і пробачити": Злата Огневич хоче пожертвувати собою заради порятунку Маріуполя

16:26

У Зеленського попередили про важкі бої та назвали напрямок головного удару РФВідео

16:22

Центр Харкова обстріляли окупанти: багато загиблих і пораненихВідео

16:14

Мер Бучі розповів, як окупанти зґвалтували охоронця дитячого санаторію

16:07

Інфраструктуру звільненого Чугуєва відновлюють цілодобово-Тимошенко

16:07

Знищив два вертольоти Ка-52 і штурмовик Су-25: боєць ЗСУ розповів про хет-трик з ПЗРК Stinger

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти