Китай залишається найбільшим торговельним партнером України - Держстат

Китай залишається найбільшим торговельним партнером України / Reuters

У 2021 році частка Китаю в зовнішньому обороті України впала до 12,0% (19 362,9 млн доларів), тоді як за підсумками 2020 року його частка становила 13,1%, повідомляє Держстат у понеділок, 14 лютого.

При цьому на другому місці з експорту та імпорту товарів і послуг опинилася Росія - 11 609,2 млн доларів з часткою 7,2%. На третьому місці Польща - 10 922,3 млн доларів (6,8%), на четвертому - Німеччина 10 326,9 млн доларів (6,4%), на п'ятому - Туреччина - 8 710,9 млн доларів (5,4%). США перебувають на шостому місці (7 637,3 млн доларів, 4,7%).

Всього на країни ЄС припадає 39,3% зовнішнього обороту України.

Загроза вторгнення Росії в Україну

Нагадаємо, видання New York Times опублікувало статтю, в якій йшлося про те, що російські військові проходять останні етапи підготовки і знаходяться "в повній бойовій готовності" для повномасштабного вторгнення в Україну.

Тим часом німецьке видання Bild опублікувало план можливого вторгнення Росії в Україну, згідно з яким Кремль нібито планує створити маріонетковий уряд в країні, а згодом провести загальнонаціональний референдум про приєднання до Росії.

Також раніше президент США Джо Байден вважає, що Володимир Путін досі не прийняв рішення щодо вторгнення в Україну. При цьому глава Білого дому уточнив, що попередив Путіна про наслідки для економіки РФ, якщо він таке рішення все ж прийме.

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