Якщо Китай нападе на Тайвань, США будуть готові застосувати військову силу - Байден

Думка про застосування сили до Тайваню неприйнятна - Байден / Фото Reuters

Якщо КНР здійснить військову агресію проти Тайваню, США готові перейти до прямого військового втручання, оскільки у Вашингтона є зобов'язання перед Тайбеєм. Штати не прогнозують вторгнення Китаю до Тайваня, проте поведінка Пекіна залежатиме від прояснення світом наслідків такого кроку для китайської держави. Про це заявив американський президент Джо Байден.

Як повідомляє Європейська правда, під час пресконференції у Токіо в понеділок, 23 травня, він ствердно відповів на питання про те, чи готові США втрутитися в можливий військовий конфлікт Китаю та Тайваню.читайте такожПутін і Сі Цзіньпін "порішали" ще на Олімпіаді: Тука пояснив нейтралітет Китаю в російсько-українській війні

"Це зобов'язання (Закон про відносини з Тайванем, на базі якого США зобов'язуються забезпечити безпеку держави у разі зовнішніх загроз, - ред.), яке ми дали", - сказав Байден.

Він нагадав, що Вашингтон дотримується "політики одного Китаю", проте вважає неприпустимою спробу вирішення протиріч Пекіна та Тайбея військовим шляхом.

"Ми погодилися з політикою одного Китаю, ми підписалися під нею... Але думка про те, що його (Тайвань, - ред.) можна взяти силою, просто неприйнятна", - зазначив Байден.

Також він додав, що ризики розвитку такого сценарію посилилися після того, як Росія вторглася в Україну.

При цьому Джо Байден підкреслив, що у США не очікують на спробу Китаю захопити Тайвань, проте ситуація залежить від того, наскільки світ прояснить Пекіну наслідки такого можливого кроку.

Проблема Китаю та Тайваню

КНР розглядає острівну державу Тайвань, яка знаходиться в 180 кілометрах на схід від Китаю, в якості своєї провінції, яка відкололась. У той же час Тайвань розглядає себе у якості суверенної держави зі своєю Конституцією, збройними силами і політичним ладом. Китай систематично попереджає Тайвань про ризик війни, оскільки бачить державу своєю територією.

10 березня в Міноборони Китаю зробили заяву про те, що Пекін не має наміру терпіти незалежності Тайваню і вважає це питання внутрішньою справою КНР.

"Ми докладемо максимальних зусиль для мирного возз'єднання обох берегів Тайванської протоки, але ми ніколи не потерпимо дії сепаратистських сил, які прагнуть до "незалежності" Тайваню, які намагаються розколоти Батьківщину", - сказав представник оборонного відомства Ву Цянь.

Більш того, він сказав, що Китай готовий застосувати армію для вирішення питання Тайваню і закликав інші держави не втручатися.

"Чим більше США та Японія гнатимуть хвилю щодо тайванського питання, тим жорсткіші дії ми зробимо для захисту національного суверенітету і територіальної цілісності", - підкреслив Ву Цянь.