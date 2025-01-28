Названо власника згорілих ретро-автомобілів під час атаки на Київ

Коротко:
- Удар було завдано по об'єкту у Вишгороді
- Знищено дев'ять ретро-автомобілів і пошкоджено ще 29
У ніч на 28 січня, під час чергової російської атаки дронів по Україні, окупанти завдали удару по музею, в якому зберігалася колекція ретро-автомобілів, що раніше належали експрезиденту України Віктору Януковичу, пише Newsweek.
Зазначається, що удар було завдано по об'єкту у Вишгороді, під Києвом.
Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив, що уламки російського дрона спричинили пожежу, яка охопила понад 600 квадратних метрів, знищивши дев'ять ретро-автомобілів і пошкодивши ще 29.
Калашник не уточнив точне місце розташування музею, але фотографії, які він представив, вказують на музей ретро-автомобілів на території колишньої резиденції Януковича, пише ЗМІ.
На опублікованих у Мережі знімках видно пошкоджені автомобілі 1950-х і 1960-х років, включно з моделями "Москвич", радянськими "ЗАЗ Запорожець", "ГАЗ-14 Чайка" і першим масово виробленим люксовим автомобілем в СРСР - "ГАЗ-12 ЗІМ".
Удари РФ по Україні ракетами і дронами - останні новини
Як раніше повідомляв Главред, у Харкові - масштабна пожежа після "прильоту" в ніч на 28 січня, серед постраждалих - дитина. Армія РФ завдала удару БпЛА по території цивільного підприємства в Новобаварському районі міста.
Також повідомлялося, що в Умані під удар дронів РФ потрапив інфраструктурний об'єкт. Комунальні служби відновлюють тепло-, електро- та водопостачання.
Нагадаємо, в ніч на 28 січня РФ атакувала Україну сотнею дронів, унаслідок чого Умань - без світла, у Харкові - пожежа. Збито 65 ворожих дронів, 28 безпілотників не досягли мети - були локаційно втрачені.
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