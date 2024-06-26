Удар по базі 'Шахедів' у Єйську: відомо, чи вдасться РФ відновити навчання

Росія буде вимушена знову просити іранських інструкторів приїхати для того, щоб відновити навчання, каже експерт.

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Удар по базі "Шахедів" у Єйську / колаж: Главред, фото: Google maps, ua.depositphotos.com

Під час удару по базі "Шахедів" у російському місті Єйськ там, ймовірно, знаходилися окупанти, які могли навчати інших використовувати дрони цих типів. Цілком можливо, що після цього інциденту країна-агресорка Росія буде вимушена знову запрошувати до себе інструкторів з Ірану. Таку думку висловив експерт з питань авіації Анатолій Храпчинський в ефірі каналу "Київ 24".

"Насправді був знайдений об'єкт, на якому знаходилася певна кількість людей, і тут слід зазначити, що люди, які навчали інших військових використовувати ці БПЛА, теж були навчені. І пригадайте, коли приїжджали фахівці з Ірану і навчали російських військових, як використовувати ці БПЛА", - сказав аналітик.

Він зауважив, що "коли втрачені основні інструктори, які могли навчатися, скоріше за все, що зараз Росія буде вимушена знову просити іранських інструкторів приїхати для того, щоб відновити навчання".

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Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Хто такий Анатолій Храпчинський? Анатолій Храпчинський – заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації.

Удар по Єйську - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 21 червня в країні-агресорі РФ заявили, що місто Єйськ у Краснодарському краї масово атакують дрони - там розташований військовий аеродром, з якого окупанти активно бомблять Україну.

За попередніми даними, був приліт в казарму 726-го навчального центру військ ППО Сухопутних військ РФ (в/ч 33859).

Відомо, що російські окупанти втратили понад 100 дронів, а також інструкторів і технічний персонал унаслідок ударів ЗСУ по полігону 726-го навчального центру ППО у Єйську Краснодарського краю.

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