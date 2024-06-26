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Удар по базі "Шахедів" у Єйську: відомо, чи вдасться РФ відновити навчання

Марія Николишин
26 червня 2024, 10:14
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Росія буде вимушена знову просити іранських інструкторів приїхати для того, щоб відновити навчання, каже експерт.
Удар по базі 'Шахедів' у Єйську: відомо, чи вдасться РФ відновити навчання
Удар по базі "Шахедів" у Єйську / колаж: Главред, фото: Google maps, ua.depositphotos.com

Під час удару по базі "Шахедів" у російському місті Єйськ там, ймовірно, знаходилися окупанти, які могли навчати інших використовувати дрони цих типів. Цілком можливо, що після цього інциденту країна-агресорка Росія буде вимушена знову запрошувати до себе інструкторів з Ірану. Таку думку висловив експерт з питань авіації Анатолій Храпчинський в ефірі каналу "Київ 24".

"Насправді був знайдений об'єкт, на якому знаходилася певна кількість людей, і тут слід зазначити, що люди, які навчали інших військових використовувати ці БПЛА, теж були навчені. І пригадайте, коли приїжджали фахівці з Ірану і навчали російських військових, як використовувати ці БПЛА", - сказав аналітик.

Він зауважив, що "коли втрачені основні інструктори, які могли навчатися, скоріше за все, що зараз Росія буде вимушена знову просити іранських інструкторів приїхати для того, щоб відновити навчання".

відео дня
Удар по базі 'Шахедів' у Єйську: відомо, чи вдасться РФ відновити навчання
Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Хто такий Анатолій Храпчинський?

Анатолій Храпчинський – заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації.

Удар по Єйську - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 21 червня в країні-агресорі РФ заявили, що місто Єйськ у Краснодарському краї масово атакують дрони - там розташований військовий аеродром, з якого окупанти активно бомблять Україну.

За попередніми даними, був приліт в казарму 726-го навчального центру військ ППО Сухопутних військ РФ (в/ч 33859).

Відомо, що російські окупанти втратили понад 100 дронів, а також інструкторів і технічний персонал унаслідок ударів ЗСУ по полігону 726-го навчального центру ППО у Єйську Краснодарського краю.

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війна в Україні дрони вибух у Росії Дрон Shahed-136
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