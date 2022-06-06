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Україна на ейфорії зайде e РФ: чому Німеччина не хоче давати танки ЗСУ - Spiegel

6 червня 2022, 10:01

Влада Федеративної Республіки Німеччина вважає, що Україна однозначно "може стати самовпевненою" в разі перемог на фронті і зайти на територію Росії.

Німеччина, танк
Україна на ейфорії зайде в РФ: чому Німеччина не хоче давати танки ЗСУ - Spiegel / колаж фото ЗСУ та ua.depositphotos.com

Кабінет Міністрів Федеративної Республіки Німеччини, яке зараз очолює Олаф Шольц, ні в якому наближенні не обговорюють і не будуть обговорювати ймовірність відправки танків та іншої бронетехніки Україні - оскільки побоюються, що офіційний Київ здатний з її допомогою наступати на Росію. Про це пише авторитетне німецьке видання Spiegel з посиланням на власні поінформовані джерела.

Вони стверджують - німецькі чиновники всерйоз думають і бояться, що ЗСУ стануть самовпевнені, якщо за допомогою техніки армії ФРН кілька разів серйозно переможуть російських окупантів. Далі, кажуть у Берліні, українська армія у форматі "запаморочення від успіхів" почне атакувати російські землі. Тоді вийде, що німецькі танки будуть траками місити Росію. А це нібито неприпустимо для ФРН - ще з часів падіння Третього рейху.

Журналісти Spiegel пишуть - у ФРН навіть гіпотетично не розглядають поставки танків в Україну. І навіть якщо, наприклад, Пентагон дасть вказівку передати натовську бронетехніку в розпорядження ЗСУ, то німецьким офіцерам знадобляться мінімум кілька місяців для проведення цього процесу.

Як стверджують журналісти, ембарго на поставку танків Україні офіційно не обговорювалося на рівні країні НАТО, але неофіційно між Вашингтоном, Лондоном і Парижем з даного питання є "повна згода".

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Нагадаємо, раніше німецький міністр економіки Хабек стверджував - у ФРН вважають, що не потрібно робити все можливе для допомоги Україні у війні проти Росії, адже в такому розкладі Берлін "стане повноцінним учасником війни".

"Ми не робимо всього можливого. Ми не хочемо і не повинні ставати учасниками війни. Не тільки через страх за життя наших солдатів, які загинуть на полі бою, а й тому, що так ми прокладемо шлях для глобальної війни. Тому ми не робимо все, що можемо. Але робимо все, що зараз відповідально робити, щоб допомогти Україні", - сказав чиновник

До того Федеральний канцлер Олаф Шольц каже, що ФРН все ж відправив в Україну деяка кількість сучасних систем ППО IRIS-T.

У своєму виступі у федеральному парламенті політик стверджував, що за допомогою цих систем Україна зможе "захистити будь-який населений пункт від атак російської авіації".

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Автор: Єгор Бунін
новини Німеччини Олаф Шольц війна Росії та України
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