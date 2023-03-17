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"Шукаю адвоката для захисту в Гаазі": у мережі висміяли Путіна через ордер на його арешт

17 березня 2023, 20:24
Користувачі мережі пророкують російському диктатору життя за ґратами, а "псевдо-Путін" у соцмережах навіть "почав шукати собі адвоката".
Владимир Путин
У мережі висміяли Путіна через ордер на його арешт/ сайт Кремля, Telegram

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомила пресслужба МКС у п’ятницю, 17 березня. При цьому крім глави Кремля також був виданий ордер на арешт уповноваженого при президенті Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.

Ордери видали на підставі скоєння злочинів незаконної депортації населення та незаконної передачі дітей з окупованих районів України до країни-агресорки Росії.

У Міжнародному кримінальному суді зазначили, що такі ордери є секретними для захисту жертв і свідків та безпеки розслідування. Проте у цьому випадку було зроблене виключення, адже скоєння таких злочинів триває і далі, а "інформування громадськості про ордери може сприяти запобіганню подальшого вчинення злочинів", зазначили в МКС.

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Після цього користувачі мережі зробили багато мемів, у яких висміюють диктатора РФ Володимира Путіна і бажають йому якнайшвидше потрапити за ґрати. Вони посміялися з того факту, що тепер російський диктатор не зможе поїхати у цілу низку країн, де ратифіковано Римський статут, адже у цих державах Путіна відтепер зобов'язані за законом заарештувати у разі приїзду.

Один з користувачів навіть створив у Twitter сторінку від імені Путіна і написав, що "шукає собі хорошого адвоката для захисту в суді в Гаазі".

Ордер на арест Путина
Користувачі мережі бажають Путіну потрапити за ґрати/ соцмережі
Ордер на арест Путина
Путіну бажають швидше потрапити за ґрати/ соцмережі
Ордер на арест Путина
У мережі висміяли Путіна через ордер на його арешт/ соцмережі
Ордер на арест Путина
Реакція соцмереж на ордер на арешт Путіна/ соцмережі
Ордер на арест Путина
Тепер Путіна можуть заарештувати у низці країн/ соцмережі
Ордер на арест Путина
Користувачі мережі пророкують Путіну в'язницю/ соцмережі
Ордер на арест Путина
Користувач створив сторінку "псевдо-Путіна" і нібито шукає адвоката/ соцмережі

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна

Очільник Офісу генпрокурора України Андрій Костін наголосив, що тепер Путін має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину, і за межами Росії його повинні заарештувати та передати до суду.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що Путіна можуть заарештувати на території країн, де був ратифікований Римський статут. Також він наголосив, що у провадженнях, які розслідуються в Україні, зафіксовано понад 16 тис. випадків примусової депортації дітей. Але справжні цифри можуть бути кратно більшими.

У Кремлі вже відреагували на видачу ордера на арешт Путіна. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, нібито формулювання питання видачі ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна "обурливе і неприйнятне".

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