iPhone у Росії перетворюється на "цеглину": застосунки видаляються, а акаунти хитрунів блокує Apple

Власники iPhone у Росії намагаються обійти санкції, але їх акаунти блокують / Apple

Один з флагманів у світі смартфонів iPhone у Росії перетворюється на "цеглину". Офіційні магазини компанії Apple і її сервісні центри закриваються. З App Store видаляються застосунки компаній, які потрапили під західні санкції. Операційна система iOS є "закритою" системою, тому сторонні застосунки встановити не можна. Акаунти користувачів, які намагаються обійти обмеження, блокуються самою Apple. Про це заявили в Центрі протидії дезінформації РНБО.

Як повідомляє Держспецзв'язку з посиланням на Центр, користуватися популярним iPhone на території РФ стає все складніше. Apple закрила в країні свої офіційні магазини і сервісні центри. Магазин застосунків App Store, який розроблено спеціально для продуктів компанії, вже почав видаляти популярні додатки підсанційних компаній. Серед них клієнт-банки, навігація, замовлення їжі, таксі та інші програми.

Раніше встановлені на iPhone застосунки припиняють коректно працювати. Причиною тому є оновлення програм. З'являються нові функції, а додатки в смартфонах не оновлюються.

Оскільки iOS - це закрита операційна система, завантажити додатки зі сторонніх джерел неможливо. Росіяни все ж намагаються міняти країну з РФ на іншу, яка не під санкціями, але все марно. Компанія Apple бореться зі зламом своїх смартфонів і блокує акаунти користувачів.

"Під дією санкцій, iPhone в рф поступово перетворюється на мобільний телефон з сенсорним екраном", - підкреслили в РНБО.

Кулеба потролив Лаврова через iPhone

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 10 березня зустрівся з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Після перемовин Кулеба пожартував над своїм опонентом.

Зокрема, він сказав, що у Лаврова є його останній iPhone.

"Під час зустрічі я зробив дуже просту пропозицію. Ми всі маємо з собою смартфони. У міністра Лаврова є його останній iPhone, але це вже інша історія", - підкреслив Кулеба.