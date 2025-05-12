Росію офіційно визнали винною у збитті рейсу MH17 на Донеччині: що далі

ICAO підтвердила порушення Росією Чиказької конвенції у справі зі збиттям пасажирського літака.

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Рада ICAO визнала Росію винною у збитті MH17 / Колаж: Главред, фото:Wikipedia,скріншот youtube.com

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Рада ICAO визнала Росію винною у збитті MH17

Нідерланди та Австралія вимагають компенсації від Росії

Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) офіційно визнала Росію винною у збитті рейсу MH17. Про це повідомляє пресслужба уряду Нідерландів.

12 травня Рада ICAO проголосувала за підтримку позиції Нідерландів та Австралії, яку підтримала "значна більшість" членів Ради.

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У рішенні також зазначено, що Росія порушила Чиказьку конвенцію про міжнародну цивільну авіацію, незаконно застосувавши своє озброєння проти пасажирського літака.

Таким чином, Рада Міжнародної організації цивільної авіації підтвердила правоту Нідерландів та Австралії, які в 2022 році подали позов проти Росії через збитий рейс.

Наступні тижні Рада ICAO розглядатиме питання компенсації збитків. Нідерланди та Австралія вимагають від Росії розпочати переговори та контролювати процес відшкодування.

"Останнє є важливим для забезпечення того, щоб переговори проводилися в дусі доброї волі та відповідно до конкретного графіку і дали реальні результати", – йдеться у заяві МЗС Нідерландів.

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп підкреслив, що рішення Ради ICAO є важливим кроком на шляху до встановлення справедливості для родичів жертв авіакатастрофи.

"Рішення не може позбавити їх скорботи та страждань, але це важливий крок на шляху до встановлення істини, справедливості та відповідальності для всіх жертв рейсу MH17 та їхніх родичів.

Крім того, це рішення є чітким сигналом міжнародній спільноті про те, що держави не можуть безкарно порушувати міжнародне право", – додав він.

Також із цього приводу висловився міністр закордонних справ України Андрій Сибіга:

"Це ще один крок на шляху до відновлення справедливості за цей злочин. Це також чіткий сигнал: скільки б грошей і зусиль Росія не вкладала в брехню та приховування своїх злочинів, правда перемагає, а справедливість бере гору", – зазначив він.

Спецтрибунал для Путіна - що відомо

Раніше Главред писав, що за інформацією ЗМІ оновлений лейбористський уряд Великої Британії прагне "влити енергію" у спецтрибунал за злочини країни-агресора Росії.

Напередодні також комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу США проголосував за резолюцію про створення спеціального трибуналу для Росії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що всі хочуть бачити главу Кремля Володимира Путіна на лаві підсудних у Гаазькому трибуналі. Його судитимуть після перемоги України. Треба провести справжній і справедливий процес, щоб агресія, яку вчинила Росія проти мирних українців, не повторилася.

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ICAO - Міжнародна організація цивільної авіації Міжнародна організація цивільної авіації - спеціалізована установа ООН, що встановлює міжнародні норми цивільної авіації та координує її розвиток з метою підвищення безпеки та ефективності.

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