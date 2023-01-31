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Human Rights Watch звинуватила ЗСУ у використанні заборонених протипіхотних мін: в Україні відповіли

31 січня 2023, 21:02
HRW припускає, що українські військові нібито могли обстрілювати Харківщину з РСЗВ Ураган снарядами з мінами ПФМ.
Human Rights Watch звинуватила ЗСУ у використанні заборонених протипіхотних мін: в Україні відповіли
ЗСУ звинуватили у використанні заборонених протипіхотних мін / 93-я ОМБр Холодний Яр

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила українських військових у використанні заборонених протипіхотних мін "пелюстка" в Ізюмі та навколо нього, коли ця територія була окупована Росією.

Так, HRW у своєму звіті, опублікованому у вівторок, 31 січня, стверджує, що задокументувала "численні випадки", коли ракети з протипіхотними мінами ПФМ ("мінами-пелюстками") випускали по захоплених окупантами територіях поблизу російських військових об'єктів.

"Схоже, що українські війська розкидали міни в районі Ізюма, що призводить до жертв серед цивільного населення і створює постійну загрозу. Російські війська неодноразово використовували протипіхотні міни і чинили звірства по всій країні, але це не виправдовує використання Україною цієї забороненої зброї", - заявив директор відділу з питань озброєнь Human Rights Watch Стів Гус.

HRW припускає, що українські військові нібито могли обстрілювати ці райони з РСЗВ Ураган снарядами з мінами ПФМ. При цьому організація вважає, що застосування протипіхотних мін Росією "на території, яку вона сподівалася постійно контролювати", "є малоймовірним".

Реакція України

Українські правозахисники обурені публікацією доповіді, яка, на їх думку, "фактично підтримує нашого ворога". У спільній заяві Харківської правозахисної групи та Української Гельсінської спілки з прав людини йдеться про їх спроби зупинити цю публікацію і вивчити дане питання разом з представниками міноборони.

"Незалежно від коректності дослідження, оприлюднення такого звіту несе значні репутаційні ризики для України та, безсумнівно, вплине на зусилля держави щодо забезпечення постачання західної зброї", - йдеться у заяві правозахисників.

У МЗС України наголосили, що повністю виконують міжнародні зобов’язання на тлі воєнних злочинів російських окупантів і скоєння ними злочинів проти людяності та геноциду українського народу.

"Нагадуємо, що згідно з Оттавською конвенцією, Україна знищила вже 3 млн протипіхотних мін, зокрема запаси надзвичайно небезпечних мін ПОМ-3. Росія ж, напавши на Україну, використовувала і використовує увесь спектр заборонених мін, зокрема особливо небезпечні для цивільних міни ПОМ-3 Медальйон", - сказано в повідомленні відомства.

Нагадаємо, раніше міжнародна правозахисна організація Amnesty International опублікувала матеріал, в якому повідомила, що Україна нібито розміщує військові бази в лікарнях і школах, чим наражає на небезпеку життя людей. В організації заявили, що "це порушує закони війни, але жодним чином не виправдовує невибіркові атаки Росії".

Пізніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву міжнародної правозахисної організації Amnesty International. Він підкреслив, що будь-які заяви про порушення з боку української армії носять характер інформаційної операції для дискредитації Збройних сил України і підриву поставок озброєння з боку західних партнерів.

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