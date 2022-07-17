"Готові себе захищати": в Латвії озвучили терміни нового конфлікту в Європі

Росія поки не здатна на нову агресію-Міноборони Латвії / фото DW

Від початку повномасштабного вторгнення Україна дуже сильно послабила Росію, тому Кремль в найближчі два роки не наважиться розпочати новий конфлікт в Європі, повідомив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс в інтерв'ю для nra.lv.

Латвійський чиновник зробив таку заяву на тлі запровадження загального призову через погрози з боку Росії. За його словами, війна в Україні завдає Росії шкоди, що дає Латвії час на підготовку до опору.

"Навряд чи хтось вірив, що вторгнення і війна, порівнянна з попередніми світовими війнами, взагалі можливі. Наші сусіди довели, що ми теж маємо бути готовими захищати свою територію від жорстокого і чисельно переважаючого противника", - заявив Пабрікс.

Війна Росії проти України

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше розповів, що Україна ефективно контрнаступає в Херсонській області, поступово звільняючи свої території. Але, за його словами, окупаційні війська РФ тиснуть на українську армію на Донбасі, намагаючись витіснити її з позицій на півночі Донецької та Луганської областей.

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко вважає, що українській армії вдалося перевести ворожі війська до оборони на Херсонському напрямку. Однак на Донбасі загарбники продовжують атакувати. Там сили оборони України змушені оборонятися.

В оперативному командуванні Південь сказали, що війська України продовжують завдавати влучних ударів по об'єктах противника на Південному фронті. У зв'язку з цим ворог відчуває проблеми в логістиці і не може переходити в наступ.

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