"Готує варіанти помсти": у Мережі дізналися про реакцію Путіна на атаку Кримського мосту

Російському диктатору не одразу повідомили про події на Кримському мосту. Путіну представили дві версії атаки.

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Володимир Путін, ймовірно, помститься Україні за Кримський міст / Колаж: Главред, фото: скріншот, соцмережі

Російський диктатор Володимир Путін вирішив помститися за атаку на Кримський міст вночі 17 липня. Про те, як господар Кремля дізнався, що його улюблений міст був пошкоджений, написав Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки РФ.

За даними каналу, Путіну повідомили про черговий удар по Кримському мосту близько дев'ятої ранку за московським часом у понеділок, коли президент прокинувся.

"Будити раніше президента не стали, напередодні ввечері він погано почувався і заснув дуже пізно. Коли Путіну повідомили про подію, він був дуже засмучений та ще близько півтори години приймав доповіді, намагаючись, розібратися в ситуації та прояснити повну картину. Після чого скликав нараду в режимі відеозв'язку з представниками керівництва силового та військового блоків", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Генерал СВР пише, що Путіну представили дві версії події. За однією з них, удар по мосту було завдано надводними безпілотними апаратами, а згідно з другою - безпілотними літальними апаратами. У підготовці та реалізації атаки в РФ звинуватили СБУ та військову розвідку України.

"Вислухавши всіх доповідачів, президент вибухнув п'ятнадцятихвилинною промовою, в якій звинуватив у тому, що трапилося, практично всіх учасників наради, висловлюючи претензії в загальному та кожному окремо, і все в матірній формі. Найбільше дісталося військовому керівництву, але і силовикам перепало. Більш м'яко Путін звертався до директора ФСБ Олександра Бортникова і секретаря Ради Безпеки РФ Миколи Патрушева", - йдеться у повідомленні.

Після наради Путіну стало погано і він викликав лікарів, а потім провів кілька консультацій з людьми зі свого близького оточення.

"Основною темою консультацій було обговорення ідей можливої відповіді на удар з боку України по Кримському мосту. Путін, вже після наради, дійсно дав розпорядження Міністру оборони і представникам керівництва силового блоку підготувати й надати до розгляду варіанти помсти", - зазначили на каналі.

Атака на Кримський міст

Вночі 17 липня на Кримському мосту знову пролунали вибухи. Пізніше в мережі опублікували перші кадри після вибухів на Кримському мосту.

У Службі безпеки України натякнули, що мають відношення до вибухів на Кримському мосту, які прогриміли в ніч на 17 липня.

Кілька українських ЗМІ з посиланням на свої джерела в силових відомствах повідомили, що атака на Кримський міст вночі 17 липня була спецоперацією Військово-морських сил ЗСУ та Служби безпеки України.

Тим часом Путін наказав терміново зібрати нараду через атаку на Кримський міст. Російський диктатор заявив, що Міністерство оборони Росії вже готує відповідь, і пригрозив українцям.

Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що у відповідь на підрив Кримського мосту російські окупанти можуть збільшити кількість масованих ракетних обстрілів території України. Крім того, РФ також може намагатися наступати на деяких напрямках на фронті й збільшити кількість ударів по прикордонних територіях.

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